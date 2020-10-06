Четверть пользователей Рунета дружат со своими учителями в соцсетях

Примерно каждый четвертый россиянин подписан на некоторых своих учителей в соцсетях. Однако порядка 59% россиян не поддерживают связь со своими учителями после окончания школы, пишет ТАСС со ссылкой на исследованию соцсети «Одноклассники» и центра ResearchMe.

Почти половина из тех, кто продолжает общение, хотя бы один раз приходили к любимому преподавателю лично и поздравляли подарком или цветами с Днем учителя. Каждый третий поздравляет своих учителей с праздником в соцсетях.

22% респондентов уверены, что их учителей нет в социальных сетях, еще 45% респондентов сказали, что не искали учителей в соцсетях. 61% респондентов помнит, как зовут их первого учителя, 66% называют имя классного руководителя.

Оказалось, что любимыми часто называют учителей русского языка и литературы, математики, истории и учителей начальных классов. В качестве нелюбимых респонденты вспоминают учителей химии, физики, иностранного языка (24%) и физкультуры (17%).

Половина респондентов утверждает, что не встречались со своими одноклассниками после школы ни разу, но поддерживает общение другими способами. На своих одноклассников подписаны 73% опрошенных. Самой популярной платформой для общения со школьными друзьями среди социальных сетей стали «Одноклассники» (68% опрошенных), 58% респондентов сказали, что общаются во «ВКонтакте», 18% — в Instagram.

Ранее аналитики Superjob выяснили, что каждый четвертый преподаватель (24%) в случае смены деятельности предпочел бы переквалифицироваться в учителя другого предмета.