Самым активным днём «Чёрной пятницы» стал четверг

В «Чёрную пятницу», которая проходила с 15 по 30 ноября, большинство покупок в интернет-магазине «МегаФона» пришлось на четверг (20% всех приобретений за время акции). Следующей по активности стала суббота, на которую пришлось 16% покупок. Сама пятница с долей 15% заняла третье место. Об этом Sostav рассказали в пресс-службе «МегаФона».

Россияне уделяли максимум внимания распродажам в разгар рабочего дня. Число заказов кратно возрастало после 10:00. Пик покупательской активности пришёлся на период с 11:00 до 12:00. В течение дня она сохранялась на высоком уровне и постепенно спадала к 20:00.

В топ-3 самых популярных товаров вошли смартфоны, наушники и средства для защиты и ухода за гаджетами (стёкла и плёнки для экранов телефонов). Самыми популярными брендами смартфонов в дни «Чёрной пятницы» стали Apple, Samsung и Xiaomi. Среди наушников лидировала продукция Apple, Xiaomi и Stellarway (собственная торговая марка «МегаФона»).

Каждый пятый покупатель выбрал доставку курьером в качестве способа получения товара, 80% забирали заказ в салоне.

Результаты «Чёрной пятницы» оказались лучше итогов распродажи 11.11, которую ещё называют «День холостяка». В первую неделю «Чёрной пятницы» продажи смартфонов превысили недельный результат 11.11 на 17%, умных часов — в 6 раз, наушников — в 5 раз.

Ранее сообщалось, что россияне стали чаще брать товары в рассрочку в «Чёрную пятницу».