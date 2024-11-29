Россияне стали чаще брать товары в рассрочку в «черную пятницу»

Во время предновогодних распродаж, пик которых приходится на «черную пятницу» (в этом году — 29 ноября), россияне стали чаще приобретать товары в кредит, рассрочку или через оплату частями. Управляющий директор «Совкомбанка» Александр Дворский отмечает значительный рост покупок в рассрочку в ноябре, пишут «Известия».

«По традиции это месяц максимальных скидок в магазинах и высоких трат клиентов. Если сравнивать с периодом до «черной пятницы», то в ноябре наблюдаем увеличение трат клиентов на 14%, рост оборота по картам рассрочки на 22%», — заявил эксперт.

Только за неполный месяц банк зафиксировал 31%-ный прирост числа клиентов, воспользовавшихся рассрочкой, а также более чем двукратное увеличение количества и частоты покупок таких способом.

Представитель объединенной розничной сети «Мегафона» и Yota сообщил «Известиям», что клиенты чаще всего частями оплачивают смартфоны — такие сделки составляют около трети от общего объема покупок по схеме BNPL («покупай сейчас, плати позже»). Год назад этот показатель составлял 22%.

В ноябре 2024 года продажи с использованием кредитных инструментов выросли на 18% год к году, подтвердили «Известиям» в «Холодильнике.ру».

В целом число покупок в кредит, рассрочку и с помощью BNPL в этом сезоне распродаж увеличилось почти вдвое по сравнению с прошлым годом, подчеркнул ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

Курс рубля снижается, товары дорожают, поэтому люди хотят покупать «здесь и сейчас», добавил гендиректор TelecomDaily Денис Кусков.