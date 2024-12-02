В «Чёрную пятницу» россияне чаще всего покупали продукцию Apple

В этом году на неделе распродаж в честь «Чёрной пятницы» общий объём заказов по сравнению с обычным днём увеличился на 20%. Средний чек прибавил 16% и составил 225,4 тыс. руб. Среди компаний лидирующую позицию заняла Apple с долей 17% от всех заказов (в обычный день показатель составляет 13%). Таковы данные исследования сервиса CDEK.Shopping, которое есть в распоряжении Sostav.

На втором месте в списке самых популярных брендов в «Чёрную пятницу» оказалась Tiffany&Co (8% от всех заказов). Товары этого бренда заказывали на 47% больше, чем в любой другой день. На третьей строчке в рейтинге Nike (6%-ая доля от всех заказов и рост спроса на 26% по сравнению с обычным днём). Россияне также активно покупали товары брендов Adidas (3%) и Dyson (2,6%).

Самой популярной категорией на неделе распродаж в честь «Чёрной пятницы» стала одежда и обувь. Объём продаж таких товаров вырос на 18%. Далее в списке электроника — её заказывали на 11% чаще, чем в обычные дни.

Активнее всего пользователи CDEK.Shopping в «Чёрную пятницу» покупали товары из Китая, США и Германии.

Ранее сообщалось, что в третьем квартале расходы россиян на импортные товары возросли на 58,2% год к году, до 1,5 млрд руб. Средний чек снизился на 15%, до 21,1 тыс. руб. Наиболее востребованной категорией стала электроника.