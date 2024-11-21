«Черная пятница» — «золотой билет» на перенасыщенный рынок рекламы

Сезон скидок и распродаж открывает перед брендами новые возможности, но и усиливает конкуренцию. В преддверии «Черной пятницы» борьба за внимание покупателей достигает пика. О том, как реклама на Smart TV помогает компаниям привлекать аудиторию, Екатерина Богдан, CEO селлера рекламных продуктов ЭКРАН, рассказала редакции Sostav.

Телевизионная реклама — один из самых популярных и эффективных каналов для продвижения брендов. Согласно исследованию Mediascope, 98% россиян хотя бы раз в месяц смотрят телевизор, 66% включают его каждый день. Изучая контакт аудитории с рекламой, Mediascope выяснили, что:

77% телезрителей замечают ее;

75% считают полезной, если она рассказывает об интересных марках и товарах;

39% ищут информацию о продукции бренда после просмотра рекламы на ТВ;

7% покупают товар.

По этим причинам бренды увеличили бюджеты на рекламу по TV. В 2024-м специалисты крупнейшего объединения участников рынка рекламно-коммуникационных услуг АКАР не разделяли видеорекламу на категории (TV, OLV), как в предыдущие годы, но подсчитали, что этот сегмент вырос на 30% и составил 125−127 млрд руб. за 1−2 квартал 2024 года.

Зачем брендам телевизионная реклама?

Крупные бренды и компании, ориентированные на цифровые технологии, отдают предпочтение телевизионной по ряду причин.

Повышение узнаваемости бренда. Потребителям не всегда нужен продукт, который рекламируют по телевизору. Но когда он им понадобится, могут выбрать товар, который уже видели в ролике. К тому же покупать продукцию или пользоваться услугой впервые, люди склонны у компании, о которой уже слышали. Узнаваемость бренда способствует формированию доверия к компании.

Потребителям не всегда нужен продукт, который рекламируют по телевизору. Но когда он им понадобится, могут выбрать товар, который уже видели в ролике. К тому же покупать продукцию или пользоваться услугой впервые, люди склонны у компании, о которой уже слышали. Узнаваемость бренда способствует формированию доверия к компании. Рост посещаемости сайта. Для этого в рекламные ролики интегрируют QR-коды. Также после просмотра телевизионной рекламы люди могут искать дополнительную информацию о бренде, характеристиках товара на официальном сайте компании и в интернете.

Для этого в рекламные ролики интегрируют QR-коды. Также после просмотра телевизионной рекламы люди могут искать дополнительную информацию о бренде, характеристиках товара на официальном сайте компании и в интернете. Возврат старых клиентов. Со временем клиенты забывают о бренде. Они меняют привычки потребления и предпочтения, делают покупки в других магазинах. Телевизионная реклама напоминает им о бренде и может вызвать желание вернуться.

Со временем клиенты забывают о бренде. Они меняют привычки потребления и предпочтения, делают покупки в других магазинах. Телевизионная реклама напоминает им о бренде и может вызвать желание вернуться. Укрепление имиджа бренда. У потребителей давно сформировалось представление о брендах, рекламируемых по ТВ, как о лидерах рынка. Поэтому такой масштабный шаг, как выход на ТВ, поможет компании укрепить свой имидж.

У потребителей давно сформировалось представление о брендах, рекламируемых по ТВ, как о лидерах рынка. Поэтому такой масштабный шаг, как выход на ТВ, поможет компании укрепить свой имидж. Длительный эффект. Иногда телезрители задаются вопросом, почему бренд продолжает транслировать рекламу, если все уже выучили ее наизусть. Так и формируется закрепление компании в сознании потребителей. Дело в том, что немедленный рост продаж и другие положительные изменения, которые может заметить бренд сразу после запуска кампании — только часть «силы» TV. Телевизионная реклама имеет накопительный эффект: чем чаще бренд запускает кампании, тем больший результат они приносят.

Иногда телезрители задаются вопросом, почему бренд продолжает транслировать рекламу, если все уже выучили ее наизусть. Так и формируется закрепление компании в сознании потребителей. Дело в том, что немедленный рост продаж и другие положительные изменения, которые может заметить бренд сразу после запуска кампании — только часть «силы» TV. Телевизионная реклама имеет накопительный эффект: чем чаще бренд запускает кампании, тем больший результат они приносят. Увеличение количества новых клиентов. Исследования показывают, что количество телезрителей растет и к 2029 году составит 5,5 млрд человек. За счет широкого охвата аудитории TV-реклама поможет привлечь клиентов, которые слышат о бренде впервые. Увеличение узнаваемости бренда, аудитории и посещений сайта ведет к росту продаж.

У телевидения обширная аудитория, но почти вся она есть в сети. Предприятия электронной коммерции, IT-бренды и другие компании с обширной интернет-аудиторией могут оцифровать TV-флайт. В этом поможет реклама на Smart TV (Диджитал TV) — внеэфирный телевизионный инвентарь. Она позволяет гибко настраивать рекламные кампании с учетом возможностей бренда в сжатые сроки. Например, если слишком долго не раздумывать, то можно успеть «запрыгнуть в последний вагон» перед «Черной пятницей».

Чек-лист для бизнеса: как выйти с рекламой на Smart TV перед «Черной пятницей»

«Черная пятница» — период высокой конкуренции брендов, когда они не просто продвигают с помощью рекламы свой продукт, а предлагают совершить покупку в конкретные сроки и со специальной скидкой. Другими словами, в обычное время бренд может предложить скидку на товар, тогда как у конкурентов он будет продаваться по обычной цене, а в «Черную пятницу» скидки есть у всех.

Задача бренда усложняется — ему необходимо мотивировать аудиторию купить товар именно у него — конкуренция выше. Поэтому бренды выбирают самые охватные каналы, обеспечивающие доступ к широкой аудитории — телевизионную рекламу и диджитал. Реклама на Smart TV объединяет их возможности. С помощью таргетинга бренды находят целевых клиентов и получают продажи. Но к запуску кампании необходимо правильно подготовиться.

Анализ целевой аудитории

Перед запуском рекламной кампании на Smart TV бизнесу необходимо детально изучить целевую аудиторию и разработать стратегию продвижения. Это поможет определиться с параметрами таргетинга и другими настройками рекламной кампании. Также необходимо подготовить креативы и, если ресурсы компании позволяют — снять ролики.

Выбор частоты показов

Телевизионная реклама эффективно решает задачу повышения узнаваемости бренда. Но иногда ресурсы компании ограничены. А в некоторых случаях аудитория уже хорошо знает бренд, ему достаточно лишь время от времени напоминать о себе, поэтому чрезмерное количество показов рекламы по ТВ не только приведут к лишним расходам, но и вызовет раздражение у зрителей.

Реклама на Smart TV учитывает все эти особенности. Благодаря точному таргетингу она позволяет выбрать те каналы, которые смотрит нужная бизнесу аудитория с незначительной погрешностью. А значит, бренд израсходует маркетинговый бюджет более эффективно. При этом можно настроить оптимальную частоту показов. Известной компании для поддержания связи с аудиторией может быть достаточно 1−2 показов в месяц. Новому бренду, который только формирует узнаваемость, понадобится около 6 показов.

Перед «Черной пятницей» частота должна быть достаточно высокой — от 5 показов и выше, поскольку предложение ограничено по времени. Невысокая частота в такой период не принесет результата.

Запуск рекламной кампании на Smart TV

Ключевое преимущество рекламы на Smart TV в возможности быстрого запуска кампании. Инструмент позволяет забронировать рекламные места, указав при этом ключевые параметры аудитории. Например, если бренд стремится охватить зрителей в возрасте 25−54 лет или людей, которые смотрят определенный канал, и при этом хочет избежать новостного и детского контента — реклама на Smart TV позволяет это учесть, подобрать доступные размещения и забронировать места.

Для этого необходимо указать параметры. Таргетинг можно настраивать по:

частоте показов: в сутки, в неделю, в месяц;

геолокации: области, края, республики;

телеканалам: показ в контенте выбранных каналов;

телепрограммам: показ при просмотре выбранных программ;

полу и возрасту аудитории среди шести возрастных групп;

наличию детей: пять возрастных групп;

интересам: спорт, бьюти-сфера, авто, мода и так далее.

Исходя из доступного инвентаря, компания получит оптимальный медиаплан. После его согласования она сможет забронировать места. На следующий день после этого в 00:00 рекламная кампания начнет работать. От возникновения идеи до запуска может пройти один день.

Как Smart TV перекочевали в диджитал

По данным J’son & Partners Consulting, в России из 66 млн домохозяйств 11 млн являются абонентами IPTV. При этом 33,4 млн — пользователи Smart TV. 2/3 домохозяйств смотрят телевизор через интернет. Современные технологии и привычки аудитории приводят к появлению продуктов на стыке двух каналов: TV и интернет (диджитал). Рекламодатели могут выбрать наиболее подходящий формат.

Видеоформаты

Switch roll. Показ рекламного ролика на Smart TV в момент включения устройства (механика работает точно так же, как pre-roll-формат в диджитал) или при переключении телеканалов: контакт гарантирован, поскольку демонстрация ролика происходит в момент взаимодействия с пультом. Согласно данным «ЭКРАН» технический охват — 11,5 млн, а домохозяйств — 27,4 млн человек. Провайдеры IPTV поддерживают AdStream, ОТТ-сервисы — TeleTarget.

Показ рекламного ролика на Smart TV в момент включения устройства (механика работает точно так же, как pre-roll-формат в диджитал) или при переключении телеканалов: контакт гарантирован, поскольку демонстрация ролика происходит в момент взаимодействия с пультом. Согласно данным «ЭКРАН» технический охват — 11,5 млн, а домохозяйств — 27,4 млн человек. Провайдеры IPTV поддерживают AdStream, ОТТ-сервисы — TeleTarget. Patch roll. Показ рекламного ролика на телевизорах поверх рекламного блока в ОТТ-сервисах. По данным «ЭКРАН» охват примерно 4 млн домохозяйств — 9,2 млн человек. Доступная технология — TeleTarget.

Интеграции повышают узнаваемость бренда на 44%, его рекламы — на 96%. 14% зрителей рассматривают продукт бренда к покупке. Показ в эфире канала во всех средах позволяет охватить TV (включая федеральные каналы) и диджитал. Бренд может интегрироваться в популярный контент с понятными рейтингами.

Итоги

«Черная пятница» — период высокой конкуренции между брендами. Эффективным инструментом для них в такой период является реклама в самых охватных медиа — на телевидении и в диджитал-среде. Бренды, которые отказываются от их использования, упускают возможность оказаться в центре внимания аудитории. Реклама на Smart TV объединяет преимущества этих каналов. Бренд получает гарантированный контакт со зрителем, высокие досмотры и 100% видимость ролика.