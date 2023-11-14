Обороты российских интернет-магазинов в ходе распродажи «11.11» выросли на 36%

Обороты российских интернет-магазинов в ходе распродажи «День холостяка», также известной как «11.11», выросли на 36% по сравнению с предыдущей субботой. Динамика год к году составила 5%. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на исследование «ЮKassa» (сервис для приема онлайн- и офлайн-платежей финтех-компании «ЮMoney»).

Эксперты сервиса проанализировали платежи, совершённые 10−12 ноября и 7−9 ноября 2023 года, а также 11−13 ноября 2022 года. «Количество продаж осталось на прежнем уровне, при этом общий средний чек увеличился на 6% и составил 1,51 тыс. руб.», — отметили аналитики сервиса.

По сравнению с 7−9 ноября оборот платежей 10−12 ноября вырос на 10%, число покупок — на 4%, средний чек — на 5%.

«В субботу 11 ноября обороты интернет-магазинов увеличились на 36% по сравнению с субботой 4 ноября. Количество платежей выросло на 16%, а средний чек — на 18%, до 1,53 тыс. руб.», — пояснил коммерческий директор «ЮMoney» Дмитрий Кармишин, слова которого приводит агентство.

Самая популярная категория товаров в ходе распродажи — бытовая техника и электроника. Число продаж в этом сегменте год к году с 10 по 12 ноября увеличилось на 42%, обороты выросли в 2,3 раза, а средний чек — на 62%, до 26,707 тыс. руб.

Вторая по популярности категория — мужская и женская одежда. В дни распродаж обороты в этой категории увеличились на 64%, а количество оплат — вдвое. При этом средний чек сократился на 17%, до 11,531 тыс. руб. «Это может быть связано с тем, что покупатели приобретают больше повседневной одежды по низким ценам», — уточнили в сервисе.

На третьем месте — биологически активные добавки и спортивное питание. Обороты категории увеличились на 88%, количество платежей — на 85% год к году. Средний чек остался на уровне прошлого года и составил 6,097 тыс. руб.

Данные ритейлеров

Онлайн-площадки раскрыли статистику продаж в ходе акции «11.11». По данным Ozon, за три пиковых дня распродажи оборот площадки составил более 30 млрд руб. Это на 64% выше продаж за аналогичный период в октябре 2023 года. Средний чек увеличился на 27% по сравнению с прошлым годом.

Распродажа на «Яндекс маркете» проходила с 7 по 12 ноября.

«За этот период аудитория платформы увеличилась в 2,5 раза по сравнению с прошлым годом. При этом оборот продаж на сервисе вырос в 1,4 раза, а число покупателей — в 1,7 раза», — отметили в компании.

«Мегамаркет» подвёл итоги распродажи «Зелёный день». Её основные дни прошли 9−12 ноября. В пресс-службе площадки подчеркнули, что за четыре дня распродажи россияне потратили на маркетплейсе в шесть раз больше, чем в прошлом году. Показатель среднего чека также продемонстрировал кратную динамику роста и составил 12,495 тыс. руб.

Ритейлер «М.Видео-Эльдорадо» представил промежуточные результаты «Чёрной пятницы», которую запустил в двух сетях бытовой техники и электроники в конце октября.

«В период проведения акции продажи компании демонстрируют двухзначную позитивную динамику к прошлому году», — сказали в компании. Среди самых востребованных категорий товаров — телевизоры, компьютерная техника, крупная бытовая и встраиваемая техника.

Распродажа на Wildberries проходила с 30 октября по 11 ноября. За этот период покупатели Wildberries приобрели более 227 млн товаров.

В финальный день распродажи — 11 ноября — онлайн-платформу посетили более 30 млн клиентов, которые оформили более 21 млн товаров, уточнили в Wildberries.

Ранее аналитики Rambler&Co выяснили, что 32% россиян хотят совершать покупки в ходе распродаж, которые пройдут в ноябре-декабре 2023 года. Остальным опрошенным наличие скидок не принципиально.