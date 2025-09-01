Чем старше дети, тем чаще они используют цифровые учебники

Чем старше ребенок, тем больше он прибегает к цифровым учебникам и образовательным сервисам. Среди детей 4−8 лет хотя бы раз в месяц такие ресурсы используют 43%. Среди тех, кому 9−13 лет, показатель составляет 74%, среди подростков 14−17 лет — 83%. Об этом говорится в исследовании Mediascope.

Старшеклассники проводят больше остальных детей времени за цифровыми учебниками: 37% подростков тратят на образовательные сервисы не менее часа в день использования.

Больше всех к цифровым учебникам прибегают ученики специализированных школ и классов: 27% в течение учебного года открывают такие сервисы каждый день, 46% — каждую неделю. Среди учеников обычных классов и школ больше половины детей пользуются цифровыми ресурсами хотя бы раз в неделю.

Если в начальной школе цифровые сервисы часто применяют для учебных соревнований, то в средней и старшей школе — для сверки уроков с цифровыми учебниками и готовыми решениями.

Согласно опросу, самый популярный образовательный сервис у школьников (за счет ребят до 13 лет) — «Учи.ру». В старших классах подростки активно используют порталы для подготовки к экзаменам, справочники, ресурсы для поступающих в вузы, сборники решенных заданий, научно-популярные видеоблоги и видеолекции.

В опросе приняли участие больше 1,5 тыс. россиян в возрасте 4−17 лет, проживающих в городах с населением свыше 100 тыс. человек. Дети старше 12 лет отвечали самостоятельно, дети 9−11 лет ответили сами на часть вопросов, на остальные дали ответы их родители. За младших полностью отвечали родители, советуясь с детьми, где это нужно.

