Чем пахнут любовь, успех и расставание: 86% россиян связывают ароматы с воспоминаниями

86% респондентов признали, что запах способен мгновенно вызвать воспоминания. У 45% опрошенных это происходит регулярно — аромат переносит их в конкретный момент или к определенному человеку. Парфюмерная сеть «Золотое Яблоко» опросила 2,5 тыс. россиян, чтобы выяснить, какие запахи ассоциируются у них с любовью, успехом и расставанием. Результаты исследования есть в распоряжении Sostav.

Согласно данным «Золотого Яблока», каждый четвертый соотечественник сознательно выбирает парфюм под важные события, чтобы в дальнейшем возвращаться к ним через запах. Чаще всего ароматы у респондентов связаны с романтическими моментами (45%), повседневными радостями (34%), путешествиями (28%), семейными торжествами (24%) и карьерными достижениями (6%).

Методология Исследование проведено бьюти-ретейлером «Золотое Яблоко» в августе 2025 года. В опросе приняли участие 2,5 тыс. респондентов со всей России в возрасте от 18 лет. В выборке представлены мужчины и женщины.

Как показал опрос, любовь у большинства россиян ассоциируется с цветочными ароматами. Наиболее часто упоминалась роза (28%), на втором месте — ваниль (12%), затем вишня (11%) и цитрусовые ноты (10%). В пятерку лидеров также вошел жасмин (8%).

Ассоциации с успехом отличаются более насыщенным звучанием. Чаще всего респонденты называли ароматы с древесными аккордами (19%). На втором месте оказался аромат виски (17%), затем — табак (14%), пряные ноты имбиря и гвоздики (13%) и мускус (10%).

Запахи расставания, по ощущениям россиян, имеют иную палитру. Лидером здесь стал ладан (17%), далее — травяные и древесные ноты (по 11%). Кроме того, участники упоминали специи (10%), белые цветы (9%), жасмин (8%), а также чай или кофе (7%) как символы последнего разговора или прощального вечера.

Исследование также показало, что аромат может стать не только источником воспоминаний, но и фактором, влияющим на отношения. Каждый пятый респондент сохранял на память духи бывшего партнера, а 18% — покупали аналогичный парфюм после разрыва. При этом треть опрошенных заявили, что готовы прекратить отношения из-за неприятного запаха, тогда как 32% попытались бы к нему адаптироваться.

Отвечая на вопрос о том, с каким ароматом они сами хотели бы ассоциироваться, 29% россиян выбрали свежие ноты (дождь, морской бриз, влажная трава). Фруктовые композиции предпочли 16%, древесно-пряные — 13%. Реже назывались сладкие (10%), цветочные и восточные ароматы (по 8%). При этом 16% участников сообщили, что не хотели бы ассоциироваться с каким-либо запахом вовсе.