«Инвитро» запустила новый продукт для оценки состояния здоровья

Решение о запуске нового продукта принималось на основе масштабного исследования. Специалисты «Инвитро» анализировали поведение пациентов в течение последних двух лет. В результате сформировалась выборка наиболее популярных анализов, которые люди чаще всего заказывают в медицинских офисах компании. Эти данные в сочетании с клиническими рекомендациями стали основой для разработки нового коробочного продукта на рынке медицинских услуг — чекапа. Об этом Sostav рассказали в компании.

Пациент может выбрать темп прохождения обследования: весь процесс может занять от одного дня до нескольких недель. Важно, что при покупке чекапа человек не привязан к конкретному адресу. Сдать анализы, пройти инструментальную диагностику и посетить врача можно в любом медицинском офисе в рамках региона действия услуги.

Чекап позволяет экономить в среднем 30% от стоимости услуг, по сравнению с розничной ценой аналогичных услуг. Это связано в том числе с тем, что цена чекапа фиксируется в момент покупки и не меняется в течение всего срока его действия — а это 1 год с момента оплаты. Кроме того, с момента покупки и до активации чекап не привязан к конкретному пациенту, а значит его можно подарить.

Для прохождения обследования назначение врача необязательно. Сегодня в продаже доступна линейка чекапов, которые направлены на предупреждение и контроль различных групп заболеваний. Их рекомендовано проходить:

Людям, которые хотят убедиться, что с их здоровьем все в порядке. Для этого они ежегодно проходят обследования в качестве профилактики;

Пациентам, которые находятся в группе риска или имеют симптомы различных заболеваний. Например, пациентам с малоподвижным образом жизни или с избыточной массой тела;

Больным с хроническими заболеваниями — для оценки состояния здоровья и эффективности лечения.

Сегодня чекапы в тестовом режиме запущены в Москве и Московской области. Но продукт уже готов к масштабированию и уже в ближайшее время будет выведен на федеральный уровень.

Юлия Политова, директор департамента маркетинга и коммуникаций «Инвитро»: Чекапы — это комплексный продукт, в основе которого лежат принципы доказательной медицины и человекоцентричности. Благодаря этому в чекап вошли именно те исследования, которые дадут врачу наиболее полное представление о состоянии здоровья пациента. В итоге это позволит пациенту получить наиболее эффективные рекомендации. Также важно отметить чекап с точки зрения клиентского сервиса — он экономит время и деньги пациента, при этом имеет широкую географию, где можно получить услугу, и легко встраивается в современный темп жизни.

Продукт представлен в цифровом формате и в коробочном. Цифровую версию можно приобрести в несколько кликов на сайте, а коробочная доступна в медицинских офисах компании. Запись на обследования открывается сразу после покупки, и можно начать проходить чекап день в день. После активации продукта в личном кабинете пациент может наблюдать за графиком прохождения исследований и результатами в режиме онлайн.