ChatGPT вошел в топ-5 самых посещаемых сайтов мира

ChatGPT занял пятую строчку в рейтинге самых посещаемых сайтов мира. Топ был представлен компанией Similarweb.

Среднее количество времени, которое пользователи проводят на сайте ChatGPT, составляет 7 минут 15 секунд, за одно посещение они в среднем просматривают 4,15 страниц. Количество посетителей, покидающих сайт после просмотра одной страницы, составляет 29,59%.

На первом месте в топе поисковик Google со средней продолжительностью посещения 10 минут 31 секунда. За одно посещение сайта пользователи в среднем просматривают 8,91 страниц. Число посетителей, которые покидают сайт после просмотра одной страницы, составляет 26,57%.

На второй строчке в списке YouTube. Среднее время посещения — 20 минут 18 секунд, в среднем пользователи просматривают 13,15 страниц. Количество посетителей, покидающих сайт после просмотра одной страницы, составляет 20,49%.

На третьей и четвертой позициях в рейтинге Facebook и Instagram (обе соцсети признаны в России экстремистскими и запрещены). Средняя продолжительность посещения Facebook составляет 10 минут 42 секунды, Instagram — 8 минут 37 секунд. За одно посещение пользователи в среднем просматривают в Facebook 13,53 страницы, в Instagram — 13,38. Показатель отказов для первой соцсети составляет 29,78%, для второй — 33,12%.

Ранее сообщалось, что OpenAI отозвала обновление ChatGPT после жалоб на подхалимство чат-бота. Основной проблемой стало добавление в чат-бот кнопок «лайк» и «дизлайк» в качестве дополнительного сигнала вознаграждения.