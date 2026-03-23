ChatGPT, Claude и Gemini могут заблокировать в России

В России в отдельных случаях могут ограничить использование трансграничных технологий искусственного интеллекта. Речь идет, в частности, о таких сервисах, как ChatGPT, Claude и Gemini, которые передают данные пользователей за границу. Об этом сообщают «РИА Новости» со ссылкой на заявление юриста MWS AI (МТС Web Services) Кирилла Дьякова.

Такие данные содержатся в законопроекте Минцифры о регулировании ИИ, который опубликован для общественного обсуждения. Инициатива направлена на защиту пользователей от скрытых манипуляций и дискриминационных алгоритмов.

В проекте указано, что работа трансграничных ИИ-технологий может быть запрещена или ограничена в случаях, предусмотренных российским законодательством. Как пояснил Дьяков, к трансграничным относятся иностранные ИИ-модели, при использовании которых пользовательские данные, запросы и переписка передаются разработчикам за пределы России.

При этом открытые модели, такие как Qwen и DeepSeek, можно развернуть внутри локальной инфраструктуры и дообучить без передачи данных за рубеж. В этом случае вся информация остается внутри системы.

Также сервисы с аудиторией более 500 тысяч пользователей в сутки обяжут хранить данные россиян на территории страны в течение трех лет.

Напомним, в России наиболее популярными сервисами по количеству уникальных пользователей в прошлом году стали «Алиса AI», DeepSeek, ChatGPT, GigaChat, Gemini и Perplexity. Самым популярным приложением среди российской аудитории стал DeepSeek.