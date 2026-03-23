Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

Sostav в соцсетях

Каталог
компаний
Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
23.03.2026 в 05:40

ChatGPT, Claude и Gemini могут заблокировать в России

Они передают данные россиян за рубеж

В России в отдельных случаях могут ограничить использование трансграничных технологий искусственного интеллекта. Речь идет, в частности, о таких сервисах, как ChatGPT, Claude и Gemini, которые передают данные пользователей за границу. Об этом сообщают «РИА Новости» со ссылкой на заявление юриста MWS AI (МТС Web Services) Кирилла Дьякова.

Такие данные содержатся в законопроекте Минцифры о регулировании ИИ, который опубликован для общественного обсуждения. Инициатива направлена на защиту пользователей от скрытых манипуляций и дискриминационных алгоритмов.

В проекте указано, что работа трансграничных ИИ-технологий может быть запрещена или ограничена в случаях, предусмотренных российским законодательством. Как пояснил Дьяков, к трансграничным относятся иностранные ИИ-модели, при использовании которых пользовательские данные, запросы и переписка передаются разработчикам за пределы России.

При этом открытые модели, такие как Qwen и DeepSeek, можно развернуть внутри локальной инфраструктуры и дообучить без передачи данных за рубеж. В этом случае вся информация остается внутри системы.

Также сервисы с аудиторией более 500 тысяч пользователей в сутки обяжут хранить данные россиян на территории страны в течение трех лет.

Напомним, в России наиболее популярными сервисами по количеству уникальных пользователей в прошлом году стали «Алиса AI», DeepSeek, ChatGPT, GigaChat, Gemini и Perplexity. Самым популярным приложением среди российской аудитории стал DeepSeek.

Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Площадки
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.