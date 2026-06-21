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21.06.2026 в 14:06

Частные инвестиции в золото и серебро выросли в 2,3 раза

Вложения в золото составляют 76% от всех инвестиций физлиц в драгметаллы на Мосбирже

С начала 2025 года доля вложений физлиц в драгоценные металлы среди инвестиций во все инструменты Московской биржи выросла в 2,3 раза. Об этом «РИА Новости» рассказала директор по рынкам валюты и драгоценных металлов биржи Арина Кострюкова.

По ее данным, на золото приходится 76% таких вложений частных инвесторов, на серебро — 22%. Кострюкова отметила, что биржа развивает не только розничное направление рынка драгметаллов. В 2026 году для участников был запущен внебиржевой режим с анонимным запросом котировок — в мае в его рамках прошли первые сделки с золотом с крупнейшими золотодобывающими компаниями. Также биржа ввела фиксинги на серебро, платину и палладий, фиксирующие биржевые цены этих металлов в определенный момент торгов.

Напомним, что за 2023−2025 годы в России себестоимость классических ювелирных украшений из золота с бриллиантовыми вставками выросла на 35−40%.

Инвестиции Драгоценные металлы Мосбиржа золото
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