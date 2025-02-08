Чаще всего россияне опаздывают на работу из-за пробок на дороге

Пробки на дорогах стали самыми частыми причинами опозданий россиян на работу. О них непунктуальные сотрудники сообщают своим работодателям в 28% случаев опозданий, но встречаются и более редкие оправдания, показало исследование SuperJob для РИА Новости.

Сервис провел опрос среди менеджеров по персоналу и других представителей кадровых служб предприятий и организаций, ответственных за подбор персонала. Они рассказали, что 13% опаздывающих сотрудников признаются, что проспали.

Кроме того, каждый десятый работодатель чаще всего слышит о проблемах с общественным транспортом, например, изменилось расписание, автобус задержался, сломался по дороге или не пришел. 6% опаздывающих называли проблемы с будильниками, 5% — семейные неурядицы и проблемы с детьми. Среди других оправданий: аварии на дорогах (4%), плохое самочувствие (3%), сломавшийся автомобиль и плохие погодные условия (по 2%).

Иногда непунктуальные сотрудники удивляли невероятными, смешными и нелепыми причинами. Так, некоторые не могли попасть на работу вовремя из-за того, что «Кони перегородили дорогу», «Засмотрелся на рассвет», «Забыл, что трудоустроился» или даже «Испугался вставать».