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18+
08.02.2025 в 18:48

Чаще всего россияне опаздывают на работу из-за пробок на дороге

SuperJob выяснил, чем работники объясняют свою непунктуальность

Пробки на дорогах стали самыми частыми причинами опозданий россиян на работу. О них непунктуальные сотрудники сообщают своим работодателям в 28% случаев опозданий, но встречаются и более редкие оправдания, показало исследование SuperJob для РИА Новости.

Сервис провел опрос среди менеджеров по персоналу и других представителей кадровых служб предприятий и организаций, ответственных за подбор персонала. Они рассказали, что 13% опаздывающих сотрудников признаются, что проспали.

Кроме того, каждый десятый работодатель чаще всего слышит о проблемах с общественным транспортом, например, изменилось расписание, автобус задержался, сломался по дороге или не пришел. 6% опаздывающих называли проблемы с будильниками, 5% — семейные неурядицы и проблемы с детьми. Среди других оправданий: аварии на дорогах (4%), плохое самочувствие (3%), сломавшийся автомобиль и плохие погодные условия (по 2%).

Иногда непунктуальные сотрудники удивляли невероятными, смешными и нелепыми причинами. Так, некоторые не могли попасть на работу вовремя из-за того, что «Кони перегородили дорогу», «Засмотрелся на рассвет», «Забыл, что трудоустроился» или даже «Испугался вставать».

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