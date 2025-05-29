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29.05.2025 в 14:25

Чаще всего пользователи Telegram ищут маму

Это слово лидировало в поисковой выдаче среди членов семьи

Digital-агентство Magnetto.pro ко Дню защиты детей провело эксперимент, использовав рекламу в поисковой выдаче Telegram Ads для анализа, кого пользователи Telegram чаще всего ищут среди членов семьи. Результаты есть у Sostav.

Так, самым популярным словом стала «мама». По нему фиксировалось до 6 тыс. поисковых запросов в час. Чаще всего — в утренние часы.

Затем в рейтинге идут папы и обращения к дочерям. Обращения к сыновьям встречались реже, что может быть связано с тем, что в мессенджерах их чаще называют по именам.

Таким образом, за сутки больше 160 тыс. раз использовалась поисковая строка в Telegram, чтобы найти чат с близкими.

«Этот эксперимент — еще одно напоминание о том, как часто люди обращаются к своим близким даже в цифровом пространстве. А значит — технологии работают лучше, когда помогают сохранять человеческие связи», отметили в Magnetto.pro.

Ранее сообщалось, что многодетные семьи с тремя и более детьми появлялись в 1,6% рекламных роликов на ТВ в прошлом году. Чаще всего образы таких семей встречаются в телерекламе продуктов питания.

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