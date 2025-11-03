Chanel запустила праздничный бьюти-кампейн

Французский модный дом Chanel представил праздничную коллекцию макияжа Holiday 2025, лицом которой стала американская топ-модель Лулу Тенни.

Кампейн оформлен в стилистике «звездного неба» — с глубокими тенями, отражениями и акцентом на металлический блеск.

В лимитированную линейку вошли тени, помады, румяна и лаки для ногтей в насыщенных тонах — от рубинового и медно-оранжевого до холодного стального. В оформлении упаковки дом продолжил тему света и космоса: лаконичный черный фон и искрящиеся акценты напоминают созвездия.

Для Chanel запуск праздничной коллекции — не просто сезонный дроп, а инструмент эмоционального позиционирования. Выбор Лулу Тенни, входящей в список Top 50 моделей, подчеркивает глобальный престиж бренда и связывает бьюти-направление с модной линией Ready-to-Wear.