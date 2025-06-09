CGI как язык брендов

CGI — это уже не просто инструмент этапа производства рекламного ролика, а часть бренд-стратегии. CGI (Computer-Generated Imagery — контент, созданный с помощью компьютерной графики) стал больше, чем технологией. Он превратился в выразительное средство, с помощью которого бренды транслируют эстетику, ценности и эмоциональную вовлеченность аудитории. Прежний подход сменился стремлением создавать нарратив и миры. Убедительно, честно, с кинематографичной точностью — через зрительский аттракцион, смыслы или создание эмоциональной сопричастности. STANCE рассказали Sostav, как CGI может решать задачи маркетинга и бренда, а также поделились трендами в компьютерной графике в 2025 году.

Исследования и актуальность

Компания Digital Marketing Institute указывает, что более 70% маркетологов считают видео, AR и 3D ключевыми драйверами вовлеченности в 2025. Content Marketing Institute подчеркивает, что в 2025 году именно аутентичные и иммерсивные визуальные истории будут определять эффективность контента.

Это сопровождается динамикой роста инвестиций в CGI, AR и 3D от лидеров индустрии (Nike, L’Oréal, Netflix), а также наличие CGI как обязательного пункта в RFP крупных брендов.

Анастасия Процюк, основатель студии STANCE: Тот факт, что CGI становится обязательным пунктом в контенте и стратегии брендов, мы видим из поступающих брифов от крупных локальных клиентов. Причем все чаще это не просто пункт про высокое качество реализации графики, а запрос на европейскую стилистику — стремление отходить от привычных рекламных роликов к киноязыку, от VFX к full CG форматам.

Тренд на эскапизм

Если раньше бренды стремились быть «похожими на тебя» — демонстрируя якобы «реальные» лица и закадровые будни, — то в 2025 году произошёл кардинальный разворот: «люди устали от псевдоаутентичности». И на смену реалистичному «инфлюенсерскому» нарративу пришел «визуальный побег — эскапизм», как ответ на цифровую тревожность, политическую нестабильность и информационную перегрузку, пишет Vogue Business.

Аудитория больше не стремится «узнать себя» в контенте бренда — она ищет новые вселенные, атмосферу и ощущение чуда. И CGI идеально отвечает на этот запрос.

Что это значит для брендов

Мир как место действия, а не просто фон

Компьютерная графика позволяет создавать уникальные вселенные — от фотореалистичных продуктов до сюрреалистичных образов, от цифровых пространств до природных ландшафтов, от древних до футуристичных цивилизаций — CGI стал визуальной драматургией, а не просто одним из этапов post-production.

Бренды как студии развлечений, а не рекламодатели

Сложная визуальная форма с эмоциональной глубиной, киноязыком и узнаваемой эстетикой способна не просто выделить бренд — но создать к нему настоящую эмоциональную привязку, особенно если мы говорим о middle-up/premium сегментах или взаимодействии с аудиторией молодого поколения.

Эскапистская стратегия требует перехода от промо к сторителлингу. Бренды, способные мыслить как режиссёры, выигрывают: создавая не ролики, а мини-вселенные, они строят эмоциональный мост между собой и аудиторией. Модель коммуникации смещается: «от call-to-action к визуальному переживанию и созданию эмоциональной сопричастности».

Например, стратегия корейского бренда Gentle Monster строится вокруг создания целостного мира, в котором каждая точка контакта — от продукта до коммуникации и дизайна пространств — связана между собой и дополнена с помощью CGI. Бренд использует коллаборации как инструмент погружения, создавая уникальные истории, а не просто маркетинговые проекты.

Продукт становится не финальной точкой, а лишь входом в этот мир, где CGI помогает переосмыслить его функционал, поместить в нереалистичные контексты и визуализировать ценность так, как невозможно сделать в реальности. Бренд строит целую вселенную — с цифровыми ландшафтами, гиперреалистичными персонажами и визуальными символами, которые оживают не только в контенте, но и в дизайне магазинов, превращая офлайн-пространства в продолжение фантазийного CGI-мира.

Сюрреализм как новая эстетика вирусности

Кампания Jacquemus с гигантскими CGI-сумками Bambino, парящими в небе, огромная курица в рекламном ролике Kellog’s стали визуальными мемами — такие образы мгновенно расходятся по соцсетям, формируя новую визуальную мифологию бренда. Цитируя Vogue Business: «Потребители ищут фантазию и побег от реальности в культуре и брендах».

Тренды CGI в 2025 году

Вовлекающий гиперреализм

Современный CGI отходит от утилитарной «реалистичности» — вместо этого он стремится к визуальной правде, которая достигается арт-дирекшеном и режиссурой кадра: светом, атмосферой, пространством, стилистикой визуального языка. Именно это делает CGI сильным эмоциональным носителем, способным передать нюансы эмоций при контексте соприкосновения с продуктом, которые иначе было бы невозможно достичь.

Александр Процюк, режиссер и арт-директор STANCE: Фотореализм — это не про копирование реальности, это про создание своей. Мы часто подходим к кадру так, как режиссер подходит к сцене: создаем общее видение, большое внимание уделяем темпоритму, динамике, монтажу, саунд-дизайну — иными словами, до начала любого проекта нащупываем визуальный язык. Конечно, в реализации этого можно достичь только с технически подкованной командой — когда под капотом есть сильная экспертиза в работе с различными движками, формами, текстурами, объектами, сложными симуляциями.

Именно так Burberry представил full CGI-историю со своим рыцарем — который буквально с помощью реалистичной вышивки оживает на бесконечном полотне ткани. А спортивный бренд Nike с помощью CG и анимации миксует несколько стилей внутри проекта, создавая впечатление, что действие ролика происходит в нескольких измерениях.

От рекламных роликов к бренд-фильмам

Все чаще мы видим, как бренды создают не просто рекламные ролики, а короткие метры, в том числе в full CG. Эти бренд-фильмы могут включать элементы фантастики или сюрреализма, переосмыслять привычное и рассказывать истории, которые выходят за рамки простой презентации продукта, делая его не просто центром рекламного сообщения, а полноценным элементом сюжета.

Такие проекты становятся более органичными, чем традиционные рекламные кампании, и предлагают зрителям глубокие эмоциональные переживания, которых они не могут получить от стандартной продуктовой рекламы. Так, Mugler подсвечивает продукт через космический нарратив.

Цифровые амбассадоры и персонажная анимация

Цифровые персонажи и «виртуальные инфлюенсеры» становятся неотъемлемой частью брендов.

С помощью CGI и 3D-анимации бренды могут создать уникальных персонажей, которые активно взаимодействуют с аудиторией, участвуют в рекламных кампаниях, а в некоторых случаях даже становится незаменимым визуальным атрибутом бренд-айдентики.

CGI для платформ и соцсетей: персонализация и микроформаты

С ростом числа пользователей социальных сетей бренды стремятся к созданию визуала, который может адаптироваться к каждому каналу. CGI позволяет создавать «персонализированные креативы». Они легко масштабируются и адаптируются под специфику разных платформ. CGI дает возможность создавать эффектные и адаптированные к каждому формату видео, которые будут резонировать с конкретной аудиторией, не теряя при этом качества и смысла.

Анастасия Процюк, основатель студии STANCE: Часто мы как креативная студия графики интегрируемся в проект еще на этапе зарождения идеи, таким образом, становимся соавторами для брендов и агентств будь то создание рекламного ролика или запрос на графичные визуальные образы, которые станут частью айдентики бренда.

Как и на каких этапах внедрять CGI в бренд-стратегию