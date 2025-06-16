Фестиваль Cannes Lions 2025 получил почти 27 тысяч заявок

В этом году организаторы Международного фестиваля креативности «Каннские львы» (Cannes Lions) получили 26,9 тыс. заявок на участие. Для сравнения: в 2024 году желающих получить награды было немного меньше — 26,7 тыс. Как сообщили в оргкомитете фестиваля, особый рост интереса к премии наблюдается со стороны независимых агентств. Число заявок от них увеличилось на 18 %.

Кроме того, прирост на 17% в заявках зафиксирован в категории Design Lions. Организаторы отмечают, что это произошло после обновления и расширения правил в сторону стратегического и поведенческого дизайна. Число заявок в категории Creative B2B увеличилось на 13%, а в Entertainment Lions for Sport — на 15%, что указывает на повышение роли креативных решений в перформанс-секторах и работе с сообществами.

Рост количества заявок в категории Strategy Track (Creative Strategy и Creative Effectiveness Lions) составил 10%. Положительная динамика показателя прослеживается пятый год подряд. В категории Glass: The Lion for Change наблюдается скачок на 53% благодаря более широкому, межсекторальному, подходу в работе, который решает системные проблемы.

Фестиваль Cannes Lions пройдет с 16 по 20 июня 2025 года в Каннах, где жюри из мировых экспертов оценит и наградит самые яркие проекты в индустрии рекламы.