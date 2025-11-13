Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

канал Dомашний
Fest Pulse

Sostav в соцсетях

Каталог
компаний
Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
13.11.2025 в 14:45

Бывший топ-менеджер WPP подал в суд на компанию

Ричард Фостер требует разоблачения схемы откатов

4

Бывший руководитель рекламного холдинга WPP Ричард Фостер подал иск против компании, утверждая, что его уволили после того, как он сообщил о возможной схеме взяточничества в медиаподразделении GroupM (ныне WPP Media), пишет Business Insider.

Фостер проработал в структуре WPP 17 лет, возглавлял Motion Content Group, занимавшуюся производством и финансированием телесериалов, в частности «Остров любви». В своем иске Фостер утверждал, что GroupM использовала «бюджеты клиентов для заключения сделок по инвентарю» с медиакомпаниями, которые включали денежные возвраты, скидки на инвентарь и другие финансовые стимулы, и что эти транзакции не всегда были прозрачными или раскрывались клиентам.

В иске говорится, что за последние пять лет GroupM могла заработать на этих сделках $3−4 млрд, удержав около 1,5−2 млрд в качестве скрытой прибыли. По его словам, он неоднократно предупреждал руководство о сомнительных практиках. Однако после того, как Фостер представил 35-страничный отчет с критикой подобных схем, его отстранили от работы и вскоре уволили.

Фостер требует более $100 млн компенсации, обвиняя компанию в неправомерном увольнении и нарушении законов.

В WPP подтвердили получение иска и заявили, что «решительно будут защищаться» от предъявленных обвинений.

Напомним, что в начале ноября, после того, как WPP представила свой финансовый отчет, ее акции упали на 17%. В результатах третьего квартала группа снизила свой прогноз роста на весь год до 5,5%-6%. Это стало ухудшением предыдущего прогноза, ожидавшего снижение на 3%-5%.

Юлия Топольская
WPP
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Агентства
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.