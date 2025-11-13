Бывший топ-менеджер WPP подал в суд на компанию

Бывший руководитель рекламного холдинга WPP Ричард Фостер подал иск против компании, утверждая, что его уволили после того, как он сообщил о возможной схеме взяточничества в медиаподразделении GroupM (ныне WPP Media), пишет Business Insider.

Фостер проработал в структуре WPP 17 лет, возглавлял Motion Content Group, занимавшуюся производством и финансированием телесериалов, в частности «Остров любви». В своем иске Фостер утверждал, что GroupM использовала «бюджеты клиентов для заключения сделок по инвентарю» с медиакомпаниями, которые включали денежные возвраты, скидки на инвентарь и другие финансовые стимулы, и что эти транзакции не всегда были прозрачными или раскрывались клиентам.

В иске говорится, что за последние пять лет GroupM могла заработать на этих сделках $3−4 млрд, удержав около 1,5−2 млрд в качестве скрытой прибыли. По его словам, он неоднократно предупреждал руководство о сомнительных практиках. Однако после того, как Фостер представил 35-страничный отчет с критикой подобных схем, его отстранили от работы и вскоре уволили.

Фостер требует более $100 млн компенсации, обвиняя компанию в неправомерном увольнении и нарушении законов.

В WPP подтвердили получение иска и заявили, что «решительно будут защищаться» от предъявленных обвинений.

Напомним, что в начале ноября, после того, как WPP представила свой финансовый отчет, ее акции упали на 17%. В результатах третьего квартала группа снизила свой прогноз роста на весь год до 5,5%-6%. Это стало ухудшением предыдущего прогноза, ожидавшего снижение на 3%-5%.