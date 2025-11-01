Акции WPP упали до 27-летнего минимума

Акции WPP упали на 17% после того, как глобальная рекламная группа представила свой финансовый отчет, в котором понизила прогноз годовой прибыли.

В результатах третьего квартала группа снизила свой прогноз роста на весь год до 5,5%-6%. Это стало ухудшением предыдущего прогноза, ожидавшего снижение на 3%-5%.

Гендиректор Синди Роуз назвала «неприемлемым» падение выручки за сентябрьский квартал на 3,5% до 3,259 млрд фунтов стерлингов. Она также объявила о пересмотре деятельности компании, заявив, что принимает меры для решения проблем с эффективностью работы компании, которая с трудом справляется с растущим оттоком клиентов и конкурирует с растущими возможностями своих конкурентов.

После публикации отчета акции упали до самого низкого уровня с 1998 года. Снижение оценки примерно на 3,3 млрд фунтов стерлингов означает, что WPP может оказаться под угрозой исключения из индекса FTSE-100, отмечают эксперты.

Напомним, в течение первых двух месяцев на посту генерального директора Роуз сосредоточилась на наращивании арсенала ИИ-технологий, включая заключение сделки с Google на сумму 400 миллионов долларов и запуск WPP Open Pro — платформы ИИ, которую маркетологи могут использовать для создания кампаний, разработки креативных активов и самостоятельной активации.