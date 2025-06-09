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18+
09.06.2025 в 13:05

Бывший председатель правления банка «Открытие» Михаил Алексеев возглавил «Почта Банк»

Топ-менеджер будет отвечать за деятельность банка и интеграцию с ВТБ

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Новым президентом — председателем правления «Почта Банка» назначен Михаил Алексеев, который с начала года курирует присоединение кредитной организации к ВТБ. Об этом сообщает РБК.

Михаил — бывший председатель правления банка «ФК Открытие». В 2008−2020 годах топ-менеджер возглавлял «ЮниКредит Банк». С октября 2020 до июня 2022 года работал в Центробанке и был в наблюдательном совете «ФК Открытие». Возглавлял «Открытие» с января 2023 по декабрь 2024 года, когда банк был продан ВТБ за 340 млрд руб.

На посту в «Почта Банке» Алексеев будет отвечать за деятельность кредитной организации и интеграцию с ВТБ.

Напомним, ВТБ завершил сделку по покупке «Почта Банка» в декабре 2024 года. Юридическое присоединение планируется завершить к маю 2026 года, когда клиенты «Почта Банка» перейдут в ВТБ.

Ранее «Почта Банк» возглавлял Александр Пахомов, который в мае был избран новым заместителем главы правления ВТБ. Он будет отвечать за розничный бизнес ВТБ под кураторством первого заместителя главы правления банка Ольги Скоробогатовой.

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