ВТБ завершил сделку по покупке «Почта Банка»

ВТБ закрыл сделку по выкупу акций «Почта Банка», увеличив свой пакет до 100%. Банк приобрел долю в 49,99% у «Почты России». Все расчеты завершены, стоимость сделки составила 36 млрд руб., говорится в сообщении компании.

Отмечается, что ранее ВТБ выкупил две акции «Почта Банка», принадлежавшие частному акционеру.

Как сказано в релизе, объединение банка с группой ВТБ позволит усилить и расширить региональную сеть. Сейчас сеть «Почта Банка» насчитывает 24 тыс. точек продаж с активной клиентской базой в 9 млн человек.

«Как и планировали, в этом году мы закрыли сделку по консолидации акций «Почта Банка», а в следующем планируем начать миграцию его сети, клиентской базы и бизнеса на единую технологическую платформу под брендом ВТБ», — отметил первый заместитель президента-председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов.

По его словам, в настоящее время ВТБ обсуждает форматы работы отделений объединенного банка и стратегию взаимодействия с клиентами.

В июле 2024-го сообщалось о том, что ВТБ консолидирует 100% акций «Почта Банка». Тогда планировалось, что группа завершит расчеты по сделке до конца года. В сентябре Пьянов говорил, что ВТБ ускорит процесс приобретения долей «Почта Банка».