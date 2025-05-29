Александр Пахомов избран новым заместителем главы правления ВТБ

Наблюдательный совет ВТБ избрал Александра Пахомова заместителем президента-председателя правления банка. Георгий Горшков завершает свою работу на этом посту, сообщила пресс-служба ВТБ.

Решение о назначении Пахомова вступит в силу после согласования со стороны Центробанка России. В новой должности Александр будет отвечать за розничный бизнес ВТБ под кураторством первого заместителя главы правления банка Ольги Скоробогатовой.

Ольга Скоробогатова, первый заместитель президента-председателя правления ВТБ: Перед нами стоят амбициозные задачи по развитию розничного бизнеса, в первую очередь — в сфере цифровых сервисов, развитии партнерских проектов, внедрении новых продуктов, которые будут наиболее востребованными всеми категориями клиентов ВТБ. В ближайшее время нам предстоит выйти в новые для банка клиентские сегменты и завершить интеграцию РНКБ и «Почта Банка». Александр Пахомов обладает большим опытом работы в проектах такого масштаба и поможет в достижении наших целей.

С 2022 года Пахомов возглавлял «Почта Банк». До этого он работал на руководящих постах в банке «Открытие», ВТБ24, входил в наблюдательный совет «Росгосстраха», «Росгосстрах Банка», «Открытые цифровые решения», «Бинбанка».