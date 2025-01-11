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18+
11.01.2025 в 10:11

Бывший логистический партнер требует от «Авито» миллиард упущенной выгоды

Поводом стало закрытие совместных пунктов выдачи заказов

Сервис курьерской доставки Exmail подал в Арбитражный суд Москвы иск на сумму свыше 1 млрд руб. к «Авито». Поводом послужило закрытие совместных пунктов выдачи заказов, пишут «Ведомости» со ссылкой на гендиректора Exmail Андрея Волкова.

Оператор называет иск вынужденной мерой, поскольку «Авито» отказался от сотрудничества в одностороннем порядке, и это решение ударило не только по оператору, но и по франчайзи, которые открывали совместные пункты выдачи.

Первые пункты выдачи интернет-площадки и Exmail были открыты в апреле 2022 года, с тех пор их количество выросло до 700 по всей России. Но летом 2024 года «Авито» начал сворачивать сотрудничество, в то время как Exmail выполнял свои обязательства и обеспечил доставку всех заказов.

В «Авито» подтверждают, что сотрудничество официально завершилось 15 октября 2024 года, его прекращение было запланированным, а в сентябре Exmail направил письменное подтверждение об отсутствии претензий. Последняя посылка, находившаяся в транзите у логистического оператора, достигла получателя в декабре 2024 г., после чего Exmail в полном объеме получил вознаграждение. Решение не продлевать партнерство было принято в том числе из-за высокого числа жалоб клиентов по повреждениям и утерям посылок.

Exmail требует взыскать с «Авито» 1,1 млрд руб., в эту сумму в группе оценили упущенную выгоду, составляющую разницу между плановым и фактическим объемом заказов через ПВЗ во втором полугодии 2024 года. Кроме того, бывший логистический партнер также требует признать незаконным расторжение договора и наложить обеспечительные меры на счета и имущество «Авито».

Avito
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