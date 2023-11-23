Бывшие рестораны McDonald’s в Казахстане переименовали в I'm

Бывшую сеть ресторанов быстрого питания McDonald's в Казахстане, которой управляет компания Food Solutions Kz, переименовали в I'm (читается как «айм» или «айэм»). Апостроф в названии выполнен в форме сердца, что позволяет произносить название как «айловэм». Об этом говорится в сообщении компании.

Бренд локальной сети представлен 24 ресторанами по всей стране. Сервисы café и drive соответственно получили названия I’m café и I’m drive. Новый фирменный стиль получили вывески, упаковка продукции, униформа сотрудников и остальные элементы брендинга компании.

Как пояснили в компании, название и его концепция I'm имеет два значения. Во-первых, I'm — означает просто «я». «Мы хотим, чтобы каждый гость наших ресторанов мог легко дополнить название и сказать себе и всему миру "я важен", "мои достижения — это то, чем я могу гордиться"», — указали в I'm.

Второй вариант «айловэм» — «я люблю "м"», в котором «м» отсылает к старому названию сети и отражает преемственность.

Логотип раскрывает идею, заложенную в названии. «Сердце в нём одновременно выполняет роль точки над буквой i и говорит о любви, с которой компания относится к гостям, к сотрудникам и к партнёрам», — подчеркнули в сети.

Лого выполнен прописными буквами «с простыми и мягкими формами», которые транслируют имидж нового бренда — добрый и семейный. Знак является основой всей визуальной коммуникации, делая её «говорящей», указали в компании.

Дескриптор «Feel-good restaurants» («Рестораны, поднимающие настроение» — прим. Sostav) под логотипом, как пояснили в I'm, отражает желание компании, чтобы гости, приходящие в ресторан, чувствовали себя хорошо.

«В основу нового бренда легла философия — «я важен»: каждый гость, каждый сотрудник, каждый партнёр, все, что создаёт компания», — заявили в сети.

В начале января McDonald’s в Казахстане под управлением Food Solutions объявил о прекращении работы из-за ограничений в местных поставках. В стране бренд работал более шести лет и был одним из лидеров индустрии ресторанов быстрого обслуживания. Компания имела 24 ресторана McDonald’s в нескольких городах республики. В них работали около 2 тыс. человек.

В конце января рестораны сети возобновили работу без бренда. Летом Food Solutions назвала рестораны в Алматы именами сотрудников. Например, точка питания на улице Шевченко называлась «Мен Мәдиярмын» («Я — Мадьяр»). Остальные общепиты получили другие имена: Данияр, Юлия, Арай, Александр, Айгерим, Назерке, Асель, Малика.