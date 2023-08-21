McDonald’s в Казахстане назвал рестораны именами сотрудников

McDonald’s (Food Solutions Kz) в казахском городе Алматы назвал рестораны именами сотрудников, сообщает «Forbes Казахстан». Например, точка питания на улице Шевченко называется «Мен Мәдиярмын» («Я — Мадьяр»). Остальные общепиты получили другие имена: Данияр, Юлия, Арай, Александр, Айгерим, Назерке, Асель, Малика и так далее.

Таким способом компания хотела «выразить признательность команде, которая остаётся преданной организации и делает значительный вклад в её рост и репутацию», пишет издание.

Компания придерживается концепции «Люди на первом месте». Цель акции — обратить внимание на тех, кто «на протяжении многих лет помогал преодолевать трудности и праздновал победы», объяснил изданию гендиректор Food Solutions Kz Асет Машанов.

Также в компании сообщили, что готовятся к масштабному запуску нового бренда в ближайшее время.