ByteDance планирует взять кредит на $20 млрд

Китайская технологическая компания ByteDance, разработавшая TikTok, ведет предварительные переговоры с банками о кредите на сумму около $20 млрд. Об этом пишет Bloomberg.

ByteDance хочет взять кредит на три года с возможностью продления срока до пяти лет. Неясно, как организация будет использовать эти средства. Обсуждения находятся на ранней стадии, детали могут измениться.

Компания рассматривает возможность увеличения затрат на расширение сети дата-центров и развитие другой инфраструктуры, связанной с искусственным интеллектом, до $70 млрд в этом году. В 2027 году показатель может вырасти до $100 млрд, если сохранятся благоприятные экономические условия.

В 2024 году ByteDance привлекла $10,8 млрд от более чем 20 кредиторов, включая международные и китайские банки.