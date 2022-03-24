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24.03.2022 в 13:50

«Бургер Кинг» ищет креативное агентство

С победителем заключат контракт сроком один год

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«Бургер Кинг» объявил тендер на услуги по разработке рекламно-информационных материалов и креативов. С победителем заключат годовой контракт, сказано в документации закупки, опубликованной на торговой площадке.

Согласно техзаданию, подрядчик займётся разработкой креативной концепции и производством материалов для ознакомления гостей с акциями компании, запуском новых продуктов и другими активностями компании «Бургер Кинга».

Рекламно-информационные материалы разместят в ресторанах и других точках продаж, на площадках в интернете, в рекламных и социальных сетях. Форматы включают графические, текстовые, видео- и другие материалы, разработанные на основании брифа и маркетинговой задачи.

В качестве тестового задания компания предлагает создать промо для блюд с сырной котлетой «Моцарелла». Целью концепции стало формирование у потребителей мнения о «Бургер Кинге» как о сети с качественными и вкусными блюдами, а также уникальными новинками. Целевая аудитория — мужчины и женщины от 16 до 55 лет. Участники могут предложить свои идеи для нейминга бургеров.

Burger King
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