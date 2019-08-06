Сеть «Бургер Кинг» попросила у правительства Москвы доступ в метро для ускорения доставки

Компания «Бургер Кинг» попросила у правительства Москвы доступ в Метро-2, сообщает пресс-служба ресторанов быстрого питания. Она надеется таким образом ускорить доставку.

Как отмечается в пресс-релизе, это будет взаимовыгодное решение. Компания планирует таким образом сократить доставку с 30 до 15 минут. А арендная плата позволит снизить нагрузку бюджета на поддержание инфраструктуру и подвижного состава.

«Бургер Кинг» указывает, что это нормальная практика. В Вашингтоне есть система правительственного метро. Оно не является секретным, а посетители могут им воспользоваться, правда, в сопровождении одного из служащих.