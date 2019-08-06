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06.08.2019 в 15:20

Сеть «Бургер Кинг» попросила у правительства Москвы доступ в метро для ускорения доставки

Речь идет о бывшем засекреченном Метро-2

Компания «Бургер Кинг» попросила у правительства Москвы доступ в Метро-2, сообщает пресс-служба ресторанов быстрого питания. Она надеется таким образом ускорить доставку.

Как отмечается в пресс-релизе, это будет взаимовыгодное решение. Компания планирует таким образом сократить доставку с 30 до 15 минут. А арендная плата позволит снизить нагрузку бюджета на поддержание инфраструктуру и подвижного состава.

«Бургер Кинг» указывает, что это нормальная практика. В Вашингтоне есть система правительственного метро. Оно не является секретным, а посетители могут им воспользоваться, правда, в сопровождении одного из служащих.

Burger King Метро-2
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