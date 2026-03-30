30.03.2026 в 16:10

Британские власти оштрафовали «дочку» Apple за перевод денег российскому Okko

ADI произвела два платежа в пользу онлайн-кинотеатра еще в 2022 году

19 марта Управление по реализации финансовых санкций (OFSI), входящее в состав британского казначейства, наложило штраф в размере 390 тыс. фунтов стерлингов ($514,8 тыс.) на компанию Apple Distribution International Limited (ADI), зарегистрированную в Ирландии и являющуюся «дочкой» Apple. Об этом сообщила пресс-служба OFSI.

Ведомство наложило штраф на ADI за нарушение санкций в отношении России. «Дочка» Apple поручила британскому банку произвести два платежа (один в июне 2022 года, другой — в июле 2022-го) на общую сумму 635,6 тыс. фунтов стерлингов ($839 тыс.) в пользу российского онлайн-кинотеатра Okko, который на момент осуществления платежей принадлежал находящемуся под санкциями АО «Новые возможности».

OFSI сочло вероятным, что в отношении указанных платежей ADI нарушила запреты, установленные законодательством о финансовых санкциях, и оштрафовала компанию. При этом штраф не был наложен на Apple, никаких нарушений в отношении корпорации выявлено не было.

ADI добровольно раскрыла OFSI информацию о платежах по данному делу, а также о других аналогичных платежах, совершенных в разные периоды времени.

