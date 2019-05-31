Британская сеть Holland & Barrett может выйти на российский рынок

Компания LetterOne (L1) Михаила Фридмана может вывести на российский рынок британскую сеть магазинов Holland & Barrett, сообщает «Коммерсант». Инвестиционная компания приобрела магазины в 2017 году, а на данный момент в Роспатент подана заявка о регистрации марки.

Бренд управляет магазинами, которые продают здоровое питание и косметику. «Альфа-групп», владельцем которой выступает Фридман, управляет крупнейшим ритейлером в России — это X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель»).

Вероятнее всего, как отмечают эксперты, отдельные корнеры или shop-in-shop могут появиться в «Перекрестках». Представитель X5 сообщил, что никаких совместных проектов с Holland & Barrett у сети нет.

Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров предположил, что британская сеть для начала может ограничиться поставкой отдельных товаров или созданием зон в универмагах уровня ЦУМ и ГУМ. Это оптимальный вариант, не требующий адаптации формата, доработки цен и решения прочих организационных вопросов.