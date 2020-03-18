Бренд «Вязанка» стал официальным спонсором шоу «Голос. Дети». Секрет сезона: что же вяжет ведущий?

Abi, производитель продуктов питания из мяса, начал 2020 год очень активным маркетингом. Сначала компания впервые в своей истории провела масштабный ребрендинг, а теперь ведущий бренд — «Вязанка» — стал официальным спонсором шоу «Голос. Дети».

В новом сезоне бренд нативно интегрирован в передачу в двух форматах: подводки ведущего и трансляции с бэкстейджа. В фокусе спецпроекта — продвижение сосисок «Вязанка. Сливочные».

Инсайт промокампании заложен в позиционирование. «Вязанка» помогает мамам России заботиться о своей семье. Забота о детях, поддержка их творческих начинаний и стремлений — эти ценности близки по духу как аудитории бренда «Вязанка», так и шоу «Голос. Дети».

В рамках интеграции было снято несколько специальных сцен, где ведущий проекта осваивает искусство вязания и рассказывает о преимуществах сосисок «Вязанка. Сливочные».

Тематика вязания выбрана неслучайно: ключевым визуальным атрибутом бренда «Вязанка» является веревочка, а ключевой эмоциональной характеристикой — связь, объединение всей семьи вокруг маминой заботы.

Для спонсорского проекта также была забрендирована репетиционная студия, ролики из которой встроены в эфир каждого выпуска шоу «Голос. Дети».

Денис Мартасов, директор департамента маркетинга Abi: Мы очень рады стать частью такого популярного проекта как «Голос. Дети». Залог успеха для любой спонсорской интеграции — гармоничное сочетание концепции телешоу и его аудитории с самим брендом и креативной идеей. В нашем случае эта комбинация работает на все 100%. Необычные спонсорские ролики органично подчеркивают преимущества продукции «Вязанка», а также формируют эмоциональную связь между брендом и аудиторией. Слоган «Вязанка» — то, что нас связывает" поддерживает общий посыл коммуникации: «Вязанка» — это не просто вкусные мясные продукты, это бренд, который помогает мамам заботиться о своих близких и объединять всю семью. Команда Abi придумала отличную креативную идею, и что, немаловажно, активно участвовала в ее непосредственной реализации. И я отдельно хочу поблагодарить наших партнеров за открытость любым, даже самым нестандартным задумкам, и возможность воплотить их в жизнь.

Для финальной части проекта «Голос. Дети» бренд «Вязанка» приготовил для участников специальные подарки, которые раскроют один из самых главных секретов этого сезона — «Что же вяжет ведущий?».