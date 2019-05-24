Бренд Nike выпустил виртуальные кроссовки

Nike создала виртуальные кроссовки для новых «скинов» (обликов) персонажей популярной компьютерной игры Fortnite, сообщает Bloomberg. Во всем мире в ней зарегистрировано порядка 250 млн пользователей, сама игра вышла в 2017 году.

Классические спортивные кроссовки Nike Air Force представлены в нескольких цветах: красном и желтом (символика баскетбольного клуба Chicago Bulls) и желто-фиолетовом — цветах другого профессионального клуба Los Angeles Lakers.

Стоимость одного скина составит от 13 до 18 долларов, но неизвестно, получит ли Nike какую-то часть из этих средств. Создатель Fortnite Epic Games не первый раз создают коллаборации с популярными брендами. В 2018 году в союзе с национальной футбольной лигой он выпустил виртуальные футболки, а в этом году в игре появилась локация, напоминающая дом из фильма «Джон Уик».