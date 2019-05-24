Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Карты рекламного рынка

@ получить печатную версию карт
Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
Digital
агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Каталог
компаний
-
Нет Обновлений
Тендеры
-
Нет Проектов
Топсостав
+3
Поста
Форум
+14
Обновлений
Блоги

Sostav в соцсетях

inform@sostav.ru
+7 (495) 230-05-97
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot WPF
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
24.05.2019 в 17:00

Бренд Nike выпустил виртуальные кроссовки

Обувь доступна пользователям популярной видеоигры Fortnite

Кадр из рекламного ролика

Nike создала виртуальные кроссовки для новых «скинов» (обликов) персонажей популярной компьютерной игры Fortnite, сообщает Bloomberg. Во всем мире в ней зарегистрировано порядка 250 млн пользователей, сама игра вышла в 2017 году.

Классические спортивные кроссовки Nike Air Force представлены в нескольких цветах: красном и желтом (символика баскетбольного клуба Chicago Bulls) и желто-фиолетовом — цветах другого профессионального клуба Los Angeles Lakers.

Стоимость одного скина составит от 13 до 18 долларов, но неизвестно, получит ли Nike какую-то часть из этих средств. Создатель Fortnite Epic Games не первый раз создают коллаборации с популярными брендами. В 2018 году в союзе с национальной футбольной лигой он выпустил виртуальные футболки, а в этом году в игре появилась локация, напоминающая дом из фильма «Джон Уик».

Nike Fortnite
Обсудить с другими читателями:
Потребрынок
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта. Добавьте сайт www.sostav.ru в белый список.