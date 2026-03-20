Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

Быть неймером

Sostav в соцсетях

Каталог
компаний
Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
20.03.2026 в 17:40

Бренд косметики Feel Moment объявил о сотрудничестве с Олесей Иванченко

В рамках сотрудничества инфлюенсер будет делиться секретами ухода за собой и прочим бьюти-контентом

Российский косметический бренд Feel Moment заключил сотрудничество с блогером, актрисой и ведущей шоу «Натальная карта» Олесей Иванченко в качестве амбассадора. О начале партнерства сообщила сама Иванченко в социальных сетях.

В новой роли она будет говорить с аудиторией о повседневном уходе за собой, личных привычках и собственных бьюти-ритуалах. Эти темы станут частью ее коммуникации в рамках сотрудничества с брендом.

В компании выбор Иванченко объясняют близостью по интонации и ценностям. Публичный образ ведущей основан на открытой манере общения, живых эмоциях и естественной подаче. Для бренда такой способ контакта с аудиторией оказался созвучен его собственной платформе.

Ранее мы писали о том, что Олеся Иванченко стала лицом новой лимитированной коллекции «Романтичные каникулы» российского фешен-бренда Zarina.

Партнерство Олеся Иванченко бьюти-ритейл Feel Moment
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Кадры
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.