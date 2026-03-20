Бренд косметики Feel Moment объявил о сотрудничестве с Олесей Иванченко

Российский косметический бренд Feel Moment заключил сотрудничество с блогером, актрисой и ведущей шоу «Натальная карта» Олесей Иванченко в качестве амбассадора. О начале партнерства сообщила сама Иванченко в социальных сетях.

В новой роли она будет говорить с аудиторией о повседневном уходе за собой, личных привычках и собственных бьюти-ритуалах. Эти темы станут частью ее коммуникации в рамках сотрудничества с брендом.

В компании выбор Иванченко объясняют близостью по интонации и ценностям. Публичный образ ведущей основан на открытой манере общения, живых эмоциях и естественной подаче. Для бренда такой способ контакта с аудиторией оказался созвучен его собственной платформе.

