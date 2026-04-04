04.04.2026 в 18:12

Bosco наращивает производство спортивной одежды после возвращения в олимпийскую сборную России

Компания стремится вернуть утраченные позиции на рынке

Компания Bosco di Ciliegi планирует увеличить мощности по производству спортивной одежды после возвращения в статус официального экипировщика российских олимпийцев, рассказал «Ведомостям» председатель координационного совета компании Михаил Куснирович.

Расширение производства связано с ростом потребностей сборных команд и развитием собственного промышленного направления. В настоящее время одежда выпускается на «Мануфактурах Bosco» в ограниченных объемах: за одну смену производится около 100 пуховиков и 150 горнолыжных курток, также налажен выпуск трикотажных изделий.

В ближайшее время экипировка будет поставляться спортсменам Центра спортивной подготовки сборных команд России, а в дальнейшем часть продукции планируется вывести и в розничную продажу.

Дополнительным фактором роста стало сотрудничество с паралимпийской сборной: в 2026 году компания стала ее официальным экипировщиком. На Олимпиаде в Италии российская команда выступала с национальной символикой в форме из новой коллекции «Золотое наследие».

Возвращение Bosco di Ciliegi в олимпийскую повестку усиливает позиции компании на рынке спортивной одежды и стимулирует расширение производственной базы на фоне увеличения спроса на экипировку для профессионального спорта.

Bosco ранее уже сотрудничала с Олимпийским комитетом России — компания была официальным экипировщиком сборной с 2001 по 2017 год, включая восемь Олимпиад. Но после того, как ОКР не смог продлить спонсорский контракт с Bosco из-за несогласия бизнесмена Михаила Куснировича с новыми условиями, экипировщиком стала компания Zasport, которая пробыла в этом статусе до 2025 года. После долгого перерыва Bosco вновь вернулась в статус ключевого партнера российского спорта.

