01.09.2025 в 16:15

Более 60% российских школьников используют нейросети в учебе и повседневной жизни

17% опрошенных ребят делают это регулярно

Большинство российских школьников используют нейросети в качестве помощника в учебе, свидетельствуют данные исследования сервиса Anketolog.ru. В опросе с согласия родителей приняли участие 1 886 детей в возрасте от 8 до 15 лет.

По данным исследования, 62% опрошенных школьников используют искусственный интеллект, при этом 17% делают это регулярно. Чаще всего нейросети помогают ребятам с учебными заданиями (63%), а также используются для развлечений (51%), поиска информации (45%), создания текстов и проектов (31%) и общения (25%).

Наиболее популярным среди школьников стал чат-бот ChatGPT — его используют 67% опрошенных. Также ребята используют Google Gemini (20%), DeepSeek (18%) и голосовые помощники вроде Алисы и Маруси (8%).

Аналитики отметили, что более половины школьников (54%) обращаются к нейросетям через мессенджеры, например, Telegram. Треть опрошенных ребят используют официальные сайты, а 31% — приложения.

