Большинство родителей включают детям мультики ежедневно

73% опрошенных россиян, у которых есть дети до 14 лет, регулярно дают смотреть им мультфильмы. 79% респондентов без подписки показывают детям мультики каждый день, 13% — несколько раз в неделю, 6% — раз в неделю или реже. У зрителей с детской подпиской немного выше показатель ежедневного просмотра мультфильмов — 85%. Об этом говорится в исследовании оператора платного телевидения «Триколор». Отчет есть в распоряжении Sostav.

46% родителей начали показывать мультики малышам, когда тем было от года до трех лет. 18% респондентов стали включать телевизор детям младше года. 20% начали показ детского контента малышам в возрасте от трех до пяти лет, 7% — от пяти до семи лет, по 1% — ребятам от семи до 10 лет и старше.

31% родителей позволяют детям смотреть контент столько, сколько они захотят. До 1−2 часов просмотр ограничивают 20% взрослых, до 1 часа — 29%. Больше двух часов смотреть мультфильмы позволяют 8% родителей, меньше 30 минут — 9%.

Среди устройств, на которых родители включают мультфильмы детям, лидирует телевизор (85%). На смартфоне контент показывают 10% участников опроса, на планшете — 3%, на компьютере — 2%, на всех перечисленных устройствах — 10%.

Телефонный опрос проводился по внутренней базе клиентов «Триколора» с подпиской «Детский» и без нее с 30 апреля по 6 мая 2025 года.