Больше половины россиян готовы выделить на онлайн-курсы до 50 тысяч рублей

58% опрошенных россиян готовы выделить на онлайн-курсы от 15 до 50 тыс. руб. Среди респондентов с доходом от 50 до 100 тыс. руб. этот показатель еще выше — 70%. Об этом говорится в исследовании платформы GetCourse, которое есть в распоряжении Sostav.

Каждый четвертый участник опроса готов вложить в покупку курса свыше 50 тыс. руб., 10% рассматривают обучение стоимостью 5−10 тыс. руб. Еще 5% согласны потратить меньше 5 тыс. руб., 3% — 10−15 тыс. руб. Абсолютное число людей с зарплатой ниже 50 тыс. руб. не рассматривают для себя возможность обучаться онлайн.

90% респондентов планируют самостоятельно покрыть затраты на обучение, 6% готовы приобрести курсы в рассрочку или кредит, за учебу 4% опрошенных заплатит работодатель.

Что касается тематики, то 24% участников опроса проявили интерес к курсам по нейросетям. Среди мужчин заинтересованность этим направлением выше: больше 40%. Треть участников опроса хотели бы изучать иностранные языки, 28% — IT, 22% — дизайн, 14% готовы обучаться новой прикладной профессии.

Примерно одинаковый интерес респонденты проявили к бизнес-курсам (13%), психологии и личностному развитию (12%). Меньше всего опрошенных интересуют направления, связанные с финансовой грамотностью (4%) и эзотерикой (3%).

43% респондентов имели опыт онлайн-обучения в прошлом, 14% в этом году впервые учатся в таком формате. 33% планируют начать учиться онлайн. Лишь 11% людей не имели опыта онлайн-обучения и не стремятся его получить.

31% интервьюируемых, записываясь на онлайн-курсы, хотят получить дополнительные навыки в текущей профессии, 27% — увеличить доход, 26% — заняться новым хобби. Еще 11% участников нацелены на освоение новой специальности, 5% — на открытие своего дела.

Сергей Михайлов, гендиректор GetCourse: На протяжении последних 10 лет мы наблюдали, как в обществе формируется привычка к новому формату контента — онлайн-курсам. Результаты опроса показывают, что эта привычка окончательно сформировалась: 90% аудитории либо уже учились или учатся онлайн, либо планируют это делать. С помощью такого обучения люди закрывают самые разные потребности: осваивают новые навыки и профессии, тренируются, занимаются саморазвитием, в конце концов, просто с пользой занимают свободное время. Это важный социальный тренд — онлайн-формат уравнивает в возможностях жителей разных регионов и упрощает логистику в освоении нового, а значит, делает распространение человеческого опыта значительно эффективнее.

В исследовании приняло участие больше 1,2 тыс. россиян в возрасте от 18 до 50 лет из разных регионов страны.

Ранее Sostav рассказал, что представляют собой онлайн-школы, и как не потерять деньги, стремясь повысить экспертизу, не выходя из дома.