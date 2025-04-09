Онлайн-обучение: как сэкономить время и не потратить бюджет зря

Онлайн-образование, благодаря своим преимуществам, стало популярным и привычным форматом обучения. Рынок уверенно растет: в 2021 году россияне потратили на дополнительное онлайн-образование 226 млрд рублей. Эта сумма впервые превысила траты на очное обучение — за год они составили 214 млрд рублей, говорится в совместном исследовании «Нетологии» и Data Insight. Sostav выяснил, что представляют из себя онлайн-школы, и как не потерять деньги, стремясь повысить экспертизу, не выходя из дома.

Перспективные курсы или как мы «пролюбили» 150 тыс. на онлайн-образовании

Савва Савельев, сооснователь креативного продакшена Unseen:

— В октябре прошлого года мы купили курс по арт-дирекшену у одной известной онлайн-школы. Полистали сайт с программой обучения и подумали «а почему бы и нет, должно быть интересно». Курс стоит 150 тыс. руб. и состоял из 32 вебинаров. Мы ждали, что курс будет полезен, даст свежие методы арт-дирекшена, основанные на актуальных рекламных кампаниях, но…

В реальности столкнулись со следующим:

Жесткий пиар спикеров и рассказы про невменяемую степень крутости курса: 6 лекций (19% всего курса или 28 500 денег). Внимание (!), 28 500 рублей вы отдаете за то, чтобы послушать, какие они классные, сколько всего добились и вообще молодцы.

Практика, где нужно было придумать рекламные кампании для трех брендов, один из которых производитель алкоголя, который сейчас запрещено рекламировать: три воркшопа (9% всего курса или 13 тыс. 500 денег).

Разноплановые лекции «Кто такой арт-директор», «Как оптимизировать процессы», «Что такое реклама», «Откуда берутся дети и идеи», «Почему мы не берем джунов на работу», «Алфавит», «Прописи»: 23 «ценнейшие лекции» с приглашенными спикерами из разных студий (72% всего курса или 108 тыс. денег).

Из чего же состояла практическая часть?

Всего на курсе было около 40 человек, которых разбили на команды по четыре участника. Нам показывали хорошую старую рекламу и предлагали ее переосмыслить путем креативных спринтов. Этот метод означает, что за ограниченное количество времени ты с командой накидываешь все подряд, что тебе приходит в голову на заданную тему. Чем больше, тем лучше, в идеале по 5 КрЕаТиВнЫх идей с человека. Получался ворох из порядка 200 «идей», из которых куратор в режиме реального времени отбирал более-менее живые и давал комментарии типа «ну вот это можно докрутить».

Потом мы уходили на отдельные общие встречи со вторым куратором, привязанным к конкретным командам, и повторялось то же самое. Уже второй куратор бродил по доске с идеями и давал советы в духе «ну вот это прикольно». В общем, практическая часть представляла собой игру-ковыряние в быстро слепленных идеях, такую творческую сублимацию, по сути, никак не связанную с рекламой и реальной работой арт-директора. Результатом этой сублимации стали по ТРИ идеи на команду, которые должны были пойти в диплом.

К середине курса те, кто уже имел хоть какой-то опыт работы в индустрии, начали понимать, куда мы все попали, и стали потихонечку сливаться из этой богадельни. Конкретно в моей команде под конец обучения не осталось вообще никого. Думаю,в других командах плюс-минус та же статистика.

Савва Савельев, сооснователь креативного продакшена Unseen: Знатно удивившись такому обучению, мы решили выяснить, как нужно обучать взрослых? Оказалось, что есть такая наука обучения взрослых — андрагогика. Нельзя учить взрослых в игровом формате. После 20 лет исчезает способность учиться как ребенок и появляется мощное препятствие в виде критического мышления. Взрослые учатся в болевой фиксации и применительно к реальной «боевой» ситуации. Рекламный бизнес — это высокорисковое дело, где арт-директор и агентство или продакшен, его нанявшие, постоянно рискуют башкой, репутацией, бюджетами и сроками. Это не игрульки в ассоциации. К слову, болевая фиксация у нас таки случилась, но не там, где бы нам этого хотелось. Прежде чем решить, стоит ли брать онлайн-обучение, мы теперь сильно подумаем и проверим методы преподавания.

Чек-лист: как выбрать онлайн-курсы

Проблема, о которой рассказал Савва Савельев, встречается на рынке онлайн-образования нередко. Как не попасть на «говорильню», рассказывает руководитель Центра маркетинга и реализации образовательных программ ИНО МГПУ Марина Петровых.

Пункт номер ноль, по словам эксперта — лицензия на образовательную деятельность. Если нет лицензии, нет и права на оказание образовательных услуг.

Само по себе наличие лицензии у автора курса или образовательной организации не гарантирует качества. Большинство маркетплейсов и агрегаторов онлайн-курсов работают в том числе с внешними авторами, и далеко не все компании проводят экспертизу качества образовательного контента.

У каждого курса есть программа, учебный план, целевая аудитория, в некоторых случаях — требования к поступающим. Все это — открытая информация. Если ее нет на странице курса, то ее должен предоставить организатор обучения.

У курса есть автор или авторы. Их образование и достижения в профессии могут многое сказать об их уровне подготовки и опосредованно о курсе.

Автор курса должен хорошо понимать, кого он планирует обучать и на какие результаты рассчитывает. Результаты — это знания, умения и иногда навыки, которыми должны обладать люди, успешно окончившие курс. И это тоже открытая информация, которую должны предоставить потребителю в образовательной организации.

И, наконец, форматы обучения. Их три.

Первый — образование с помощью цифрового контента. Преподаватель записывает видеоролики, студенты смотрят их в удобное время, выполняют задания, преподаватель их проверяет. Можно учиться в любое время (это особенно актуально для восточных регионов, у которых большая разница во времени с Москвой). Но есть и недостатки.

1. Нет живого общения. Нельзя «в моменте» задать вопрос преподавателю, попросить объяснить то, чего не понял.

2. Редкие образовательные организации делают хороший контент — с иллюстрациями, анимированной инфографикой и другими приемами, которые облегчают восприятие. Чаще всего записывают «говорящую голову» и считают, что этого достаточно. Но будем честны: даже самый мотивированный ученик начнет отвлекаться уже через 7 минут монотонного бормотания.

3. Нет входного теста. На курсах интернет-маркетинга в одной группе могут оказаться руководитель отдела, решивший разобраться, чем занимаются его подчиненные, и вчерашняя школьница, которой нужна первая профессия. У них разные запросы, разный уровень знаний, но они изучают одну программу и выполняют одни задания.

Второй формат — «прямой эфир» с педагогом. Занятия проходят в определенное время. Преподаватель видит аудиторию, реагирует на ее поведение, отвечает на вопросы и управляет вниманием аудитории. Здесь разница в уровне знаний на входе не так важна: преподаватель может варьировать задания, а аудитория — получать базовый или продвинутый уровень подготовки.

Третий формат — самый сложный для педагога. Это «гибрид», когда одна часть слушателей сидит в аудитории, а другая присутствует виртуально. Справиться с такой аудиторией по силам только крупным компаниям с большим штатом квалифицированных педагогов. Это либо те, кто давно на рынке и набрал богатый опыт дистанционного обучения, либо вузы, которым во время пандемии COVID-19 пришлось экстренно осваивать дистанционный формат классического высшего образования.

Позиция работодателя: нужен ли онлайн-диплом?

Марина Петровых, руководитель Центра маркетинга и реализации образовательных программ ИНО МГПУ: Как работодатель я неодинаково отношусь к людям с «цифровым» образованием. Если человек после школы прошел онлайн-курсы в записи, нет никакой уверенности, что он получил нужные знания и умения. Я вряд ли буду рассматривать такого кандидата. Но если у него диплом «большой пятерки» EdTech (сейчас это «Синергия», Skillbox, Skyend, Яндекс.Практикум и GetCourse) и тем более — курс, полученный в дополнение к базовому высшему образованию, — это другое дело. Такому кандидату я бы задала вопрос: «Что стало результатом вашего обучения?». Отличный ответ на него: «Я опробовал все навыки на проекте и могу вам его показать». Наверняка я поинтересуюсь и тем, как проходило обучение. Если уроки шли в записи, а вопросы можно было задавать только в чате, то не исключено, что образование человеку дали не слишком хорошее. За чатами и отложенными ответами прячутся инфоцыгане, они боятся, что их завалят вопросами в прямом эфире и станет очевидной их некомпетентность. Если занятия шли в прямом эфире, был контакт с преподавателем, учащиеся могли общаться друг с другом, то какая разница, в мониторе он или в аудитории. Такое онлайн-образование практически не отличается от очного.

Татьяна Селиверстова, HRD в Illan Communications в группу входит OTVETDESIGN :



Наличие только онлайн-образования после школы — тренд последних лет, поэтому при сравнении таких сотрудников с обладателями классических дипломов важно сравнивать зумеров с зумерами, миллениалов с миллениалами — для чистоты выводов. И даже в этом случае непросто понять, что первично: уровень образования низкий, и поэтому человек не слишком компетентен, или есть сложности с ответственностью, мотивацией и целеустремленностью. В целом отсутствие более фундаментального образования в нашей практике — знак того, что сотруднику не хватит базы для самостоятельного решения сложных задач. Ему сложнее мыслить и действовать системно, анализировать, принимать решения на основе выводов. Еще проигрыш случается там, где затронуты смежные сферы, и требуется «высунуть голову» из своего функционального колодца, чтобы поработать с каким-то сквозным процессом. Однако, если мы понимаем, что задачи в работе узкие и алгоритмизированные, у ребят, прошедших качественный онлайн со свежим инструментарием, порой очков побольше, чем у тех, кто честно отпахал на бакалавриате с сильной «матчастью». Что касается сертификатов онлайн-курсов, их наличие — это, по сути, гипотеза о том, что человек обладает определенными компетенциями. Мы проверяем ее на деле, и практика показывает, что успех в меньшей степени гарантирован наличием «лицензии». Наиболее весомы два фактора. Первый — кто тренер/консультант и как он подал материал, насколько много было практической отработки в рамках обучения, насколько свежи и актуальны инструменты. Второй — как сам обучаемый впитывал информацию. Зачастую отраслевые эксперты заходят в компании в качестве трекеров и консультантов, проводя мастер-классы, менторинги, «спецкурсы». Сертификат они могут не выдать вовсе, либо это будет бумага «для галочки», мало похожая на официальную. Однако полезность и эксклюзивность полученных инсайтов полностью нивелирует этот нюанс. У нас ценятся реальные полезные компетенции и сотрудники, ими обладающие.

Даниил Крашенинников, Digital Director Мобио : Мы не видим разницы в качестве работы у коллег, получивших только онлайн-образование, и тех, кто получал основной тип образования, но без онлайн-курсов. Наличие именных сертификатов о прохождении курсов, в которых не указана лицензия преподавателя, мы считаем преимуществом. Сотрудники очень активны в профессиональном развитии и зачастую самостоятельно решают присоединиться к курсам повышения квалификации, получают соответствующие сертификаты. Мы ценим стремление коллег улучшать экспертизу, но не делаем это мероприятие обязательным — только по личному желанию.

Юлия Чувашева, HR-директор MOSKVA PRODUCTION : В нашем креативном видеопродакшн-агентстве нет штатных сотрудников, имеющих только онлайн-образование. Для многих позиций в отрасли пока нет качественных онлайн-курсов. Поэтому мы больше внимания обращаем на практический опыт и soft-скиллы. В основном у сотрудников есть полноценное университетское образование в очном формате. Онлайн-обучение они используют для повышения квалификации — в сфере креатива, дизайна и работы с искусственным интеллектом. Вся команда регулярно проходит онлайн-обучение, компания ежегодно выделяет на это бюджет. Мы вместе с сотрудниками подбираем курсы в крупных организациях или берем индивидуальную консультацию у специалистов в необходимом нам направлении. Нам не так важно, где сотрудник приобрел знания: практический опыт, курсы, университет, подкасты или видео на YouTube, — само по себе наличие сертификата не гарантирует, что человек сможет успешно использовать полученные знания в работе. Более того, мы не требуем предъявления сертификатов от кандидатов и сотрудников. Итак, стоит идти за знаниями в онлайн-школы? Выбор за вами. Рынок не до конца верит дипломам онлайн-компаний и пристально приглядывается к тем, кто получил образование исключительно за монитором. Впрочем, главный вопрос к любому соискателю — «А что вы умеете делать?». Что же до повышения квалификации, необходимости быть в тренде и осваивать новые технологии, за это компании готовы платить. Но — только проверенным EdTech-компаниям. И то, как показывает практика, это помогает не всегда. К онлайн-курсам стоит подходить так же, как к любой крупной покупке. Проанализировать предложения, разобраться в сути и конкурентных преимуществах, собрать «живые» отзывы (и не столько об образовательной организации, сколько о конкретном курсе или преподавателе). И, если все в порядке, вперед, за знаниями!

Мария Саплинова