Кейс «Авито»: как производитель бань за месяц получил вдвое больше заявок по меньшей цене

Весна — один из главных сезонов в загородном строительстве. В этот период формируется основной поток заказов на весь год, поэтому при продвижении услуг крайне важно добиться максимального потока потенциальных клиентов. Решить эту задачу могут помочь площадки электронной коммерции, например, «Авито». Команда проекта рассказала Sostav о результатах кампании.

Производитель бань «БаняБрусовая» получал с платформы около 300 лидов в месяц. В этом году клиент обратился в агентство «Море трафика» с запросом увеличить число заявок. За первый месяц сотрудничества их количество выросло более чем в два раза, а стоимость привлечения снизилась на 27%.

Цели

«БаняБрусовая» специализируется на строительстве мобильных бань и бань из бруса под ключ. До сотрудничества с агентством компания самостоятельно продвигала свои услуги на «Авито». Компания получала в среднем 307 заявок (анкет с контактами) от потенциальных покупателей в месяц. В высокий сезон продавец проявил интерес к привлечению большего количества лидов, для чего обратился за помощью к агентству «Море трафика».

Основной запрос к подрядчику заключался в решении трех задач:

обеспечить стабильное присутствие объявлений в топ-10 выдачи «Авито» по ключевым запросам;

увеличить поток заявок в два раза по сравнению с исходным уровнем;

сохранить или уменьшить цену привлечения.

Заказчик выделил «комфортный» для него бюджет на продвижение в районе 400 тыс. руб. в месяц. В предыдущий период фактически потратили 308 тыс. руб. При этом конкретные KPI по стоимости лида не фиксировались.

Механика

На начальном этапе совместной работы команда агентства собрала данные по ключевым запросам: «баня под ключ», «готовая баня», «мобильная баня» и «баня из бруса». В расчет брали общее количество запросов, а также соотношение спроса и предложения в разных российских регионах. Клиент предоставил фото и размеры бань. На основе этих данных команда проекта подготовила и согласовала:

название компании и логотип производителя;

оформление витрины на «Авито», брендирование профиля;

раздел с информацией о доставке, оплате, услугах;

рекламные креативы с инфографикой, раскрывающей суть уникального торгового предложения (УТП);

тексты объявлений.

Эта работа, а также подготовка стратегии продвижения, заняли 5 дней.

Специалисты агентства создали единый файл для автозагрузки объявлений на платформу «Авито». Они состояли из двух групп — для мобильных бань и бань из бруса — с разными географическими таргетингами.

В ходе кампании подключили тариф CPX Promo, в котором можно платить только за реальный звонок или обращение в чат, выбирая ставку за совершение целевого действия. Это позволяет влиять на видимость объявления и контролировать расход бюджета.

Суточный бюджет для каждого объявления установили на отметке 300−500 руб. Это обеспечило уверенное попадание в топ-10 выдачи «Авито» по ключевым запросам в целевых регионах. Основной расход бюджета после оптимизации приходился на Москву, МО, Санкт-Петербург и ЛО.

В кампанию вносили еженедельные корректировки. Основой для них служил анализ просмотров, контактов, добавления карточек в «Избранное». Позиции объявлений в выдаче проверяли ежедневно. Для самых конверсионных карточек кратно повысили частоту показа объявлений. Цель — попадание в топ-5 выдачи конкретных городов. В рамках оптимизации вели доработку объявлений: добавляли уникальные названия для каждой бани, неэффективные объявления перевыпускали с новой датой публикации.

Результаты

Итоги первых 30 дней работы новой кампании по продвижению (с 10 марта по 9 апреля 2025 года) показали правильность выбранной агентством стратегии:

Количество просмотров объявлений увеличилось с 41 667 до 64 367 (+41,9%), а цена просмотра упала с 7,4 до 6,2 руб.

Стоимость целевого лида (заявки) уменьшилась с 1 003,6 до 734,4 руб.

Получили 538 заявок от потенциальных покупателей, что на 60% больше, чем месяцем ранее.

Рекламный бюджет на 30 дней составил 395 тыс. руб., то есть его смогли удержать в рамках 400 тыс. руб. в месяц.

Уже на второй неделе продвижения полученные заявки конвертировались в продажи двух бань общей стоимостью 820 тыс. руб. Дополнительно получили заказы на индивидуальные проекты и мобильные модели.

3 845 пользователей сохранили объявления в «Избранное».

Александр Горбачёв, основатель рекламного агентства «Море трафика»: Клиент пришел с четким запросом: удвоить число заявок без существенного роста бюджета. Мы сосредоточились на геотаргетинге, качественном наполнении карточек и ежедневной оптимизации кампании. Уже в первый месяц удалось превзойти план по лидам при снижении стоимости привлечения. Это подтвердило, что при грамотной работе с инструментами «Авито» можно добиваться заметных результатов в сжатые сроки.