Больше чем ребрендинг

Сегодня в гостях у Sostav генеральный директор группы RW+ Олеся Ромодина.

Что внутри:

Как развивалась группа RW+ и каковы ее главные достижения? Как оценивать консолидацию рынка и стоит ли ждать новых слияний и поглощений в 2025 году? Взгляд Олеси Ромодиной на платформенный бизнес и ее оценка инфлюенс-маркетинга. О существующих способах преодоления дефицита рекламного инвентаря и вызовах, стоящих перед российскими диджитал-агентствами. Как в нынешних реалиях найти и удержать сотрудников, учитывая ценности и мотивацию специалистов разных поколений? А еще — цели RW+ на 2025 год.

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Таймкоды:

0:00 — Начало

1:07 — Об эволюции и достижениях RW+

5:56 — О конкурентах RW+

6:49 — О консолидации рынка

8:57 — Ждать ли рынку слияний и поглощений в 2025 году?

9:52 — О партнерстве как инструменте развития

10:26 — О принципе платформенности

13:59 — О способах преодоления дефицита рекламного инвентаря

14:55 — О перспективах инфлюенс-маркетинга

15:51 — О потенциале видеохостингов и мессенджеров

17:52 — О вызовах российских диджитал-агентств

19:17 — О трендах диджитал-рекламы в ближайшем будущем

21:03 — О команде RW+

21:54 — О поиске и удержании сотрудников

23:07 — О теории поколений

25:06 — О новых форматах и инструментах RW+

26:38 — О подходе к эффективности

27:56 — Мысли об удаленке

29:15 — О планах RW+ на 2025 год

31:02 — Рекомендации начинающим диджитал-маркетологам

31:59 — Анекдот от Олеси Ромодиной