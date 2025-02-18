Больше чем ребрендинг

Сегодня в гостях у Sostav генеральный директор группы RW+ Олеся Ромодина.
Что внутри:
Как развивалась группа RW+ и каковы ее главные достижения? Как оценивать консолидацию рынка и стоит ли ждать новых слияний и поглощений в 2025 году? Взгляд Олеси Ромодиной на платформенный бизнес и ее оценка инфлюенс-маркетинга. О существующих способах преодоления дефицита рекламного инвентаря и вызовах, стоящих перед российскими диджитал-агентствами. Как в нынешних реалиях найти и удержать сотрудников, учитывая ценности и мотивацию специалистов разных поколений? А еще — цели RW+ на 2025 год.
Смотрите интервью на удобных вам платформах:
Таймкоды:
0:00 — Начало
1:07 — Об эволюции и достижениях RW+
5:56 — О конкурентах RW+
6:49 — О консолидации рынка
8:57 — Ждать ли рынку слияний и поглощений в 2025 году?
9:52 — О партнерстве как инструменте развития
10:26 — О принципе платформенности
13:59 — О способах преодоления дефицита рекламного инвентаря
14:55 — О перспективах инфлюенс-маркетинга
15:51 — О потенциале видеохостингов и мессенджеров
17:52 — О вызовах российских диджитал-агентств
19:17 — О трендах диджитал-рекламы в ближайшем будущем
21:03 — О команде RW+
21:54 — О поиске и удержании сотрудников
23:07 — О теории поколений
25:06 — О новых форматах и инструментах RW+
26:38 — О подходе к эффективности
27:56 — Мысли об удаленке
29:15 — О планах RW+ на 2025 год
31:02 — Рекомендации начинающим диджитал-маркетологам
31:59 — Анекдот от Олеси Ромодиной