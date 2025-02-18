7 трендов в Telegram в 2025 году

Создание собственной видеоплатформы, развитие Mini Apps, ботов, NFT-стикеров и расширение возможностей зарубежной рекламы Telegram Ads — все это открывает возможности для роста бизнеса и прокачивания собственных проектов.

11−13 февраля в Epic Growth состоялась Epic Telegram Conference, на которой 20+ экспертов из таких компаний, как Skyeng, Mindbox, Flowwow, Яндекс и других поделились своим опытом в использовании Telegram для бизнеса. А владельцы продвинутых Telegram-каналов рассказали, как прокачивать личный бренд, создавать креативный контент и наращивать аудиторию. Татьяна Сукманская, CEO Epic Growth рассказала Sostav о 7 трендах, которые помогут в продвижении бизнеса в Telegram в 2025 году.

Интеграция Telegram Stars и блокчейна

Граница между Web2 и Web3 постепенно стирается. Многие пользователи уже активно используют Telegram Stars — это самый простой способ оплаты. Для бизнеса это еще одна возможность монетизировать свой контент, а благодаря блокчейну процесс становится безопасным и прозрачным. Кроме того, поддержка через Stars помогает укрепить связь с подписчиками, создавая чувство сопричастности и доверия к бренду.

MiniApps в Telegram

В 2025 году Telegram продолжит развивать MiniApps как игровую платформу, добавляя инструменты, которыми уже пользуются разработчики мобильных приложений. Это привлечет больше игровых студий и, как следствие, игры будут более качественными. Начнет формироваться тренд на игры, где важна массовая социальная вовлеченность. Уже в следующем году мы, вероятно, увидим больше сложных игр. MiniApps будут активно развиваться в сторону развлечений.

Рост сложных игровых WebApps

Простых «тапалок» станет все меньше. В 2025 году Telegram продолжит развивать TMA как игровую платформу, добавляя инструменты, которыми уже пользуются разработчики мобильных приложений. Это привлечет больше игровых студий, а значит, и качественных игр. Использование игровых элементов (баллов, уровней, наград) сделает взаимодействие пользователей с продуктом более интересным, активным и длительным. Добавьте встроенную рекламу или брендирование игр, и вы сможете донести нужную информацию о продукте и увеличить его узнаваемость.

Видео — это new black

Telegram увеличит поддержку видео, что сделает видеообъявления более популярными. На последнем Telegram Contests по дизайну функций видеоплатформы прошла вариация тайм-кодов, что говорит о развитии плеера в сторону YouTube. Интуитивно понятный интерфейс позволит легко загружать и делиться видеоконтентом, что способствует более широкому охвату аудитории. Для фаундеров это отличный инструмент для продвижения своего продукта, когда все чаще происходят замедления в работе YouTube.

Увеличивается спрос на микроинфлюенсеров

Нано- и микроинфлюенсеры — определенно яркий тренд. Почему они важны именно в разрезе перформанса? Эти небольшие охваты, как правило, выделяют узкую ЦА — геопозицию, профессию и так далее. Такие площадки демонстрируют лучшую конверсию и больше доверия со стороны подписчиков. Таким образом, бизнес может целенаправленно продавать какой-то продукт под узкую аудиторию. Практически ни один канал платного трафика не может предложить настолько точную сегментацию при такой небольшой цене CPM. Более того, на американском рынке уже используется практика, когда бренд начинает работать с инфлюенсером на старте и постепенно приучает аудиторию к продукту.

Рост возможностей Telegram Ads

Расширение плейсментов Telegram Ads (например, показ рекламы между постами) временно приведет к снижению конкуренции, но затем аукцион снова наполнится. При этом обновления рекламного кабинета Telegram Ads в РФ позволят более эффективно работать с источником (например, ожидаем появление динамических UTM-меток).

Игровые чат-боты

Яркий тренд на игровые чат-боты только усилится в следующем году. Они помогают решать задачи бизнеса в игровой форме, будь то повышение продаж, привлечение новых клиентов или сбор обратной связи. Преимущество бота состоит в том, что переписка происходит в удобной для пользователя социальной сети, в том числе в Telegram.

В 2025 году функционал чат-ботов значительно расширится. Нейросети смогут быстро генерировать контент, предлагать максимально персонализированные ответы, анализировать запросы и подстраиваться под поведение пользователей. Особое внимание, думаю, будет уделено узкоспециализированным ботам. Их станут чаще использовать в образовании, медицине, маркетинге и даже в повседневной жизни. В будущем их функционал станет еще сложнее, а ответы — точнее.