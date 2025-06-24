Больше 80% россиян посещают заведения быстрого питания

84% опрошенных россиян ходят в заведения быстрого питания. У половины респондентов потребление фастфуда осталось на прежнем уровне по сравнению с 2024 годом. 37% стали покупать фастфуд реже, 14% — чаще. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование МТС AdTech.

В мае в заведениях фастфуда потребители совершили в 5,8 раза больше транзакций, чем в ресторанах. Средний чек в заведениях быстрого питания за год не изменился и составил 450 руб. В ресторанах средний чек был в 3,3 раза выше, чем в заведениях фастфуда.

Чаще всего фастфуд едят жители Центрального федерального округа, реже всего — те, кто живет в Дальневосточном, Сибирском и Южном федеральных округах.

В опросе участвовали 2 тыс. россиян старше 18 лет.

Ранее стало известно, что хот-доги возглавили рейтинг самых популярных блюд фастфуда у россиян. Спрос на них увеличился на 39%, а цена упала на 2%.