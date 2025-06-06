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06.06.2025 в 11:10

У россиян вырос спрос на хот-доги

Реже потребители стали покупать бургеры и чуррос

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В этом году хот-доги возглавили рейтинг самых популярных блюд фастфуда у россиян. Спрос на них увеличился на 39%, а цена упала на 2%. Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на исследование «Контур.Маркета».

В числе причин роста популярности хот-догов — активные автомобильные поездки по стране в мае и привычка россиян перекусывать в пути.

Спрос на френч-доги снизился на 13%, а их стоимость — на 23%. Это может указывать на перенасыщение рынка этой продукцией. Также упала популярность чуррос (спрос сократился на 33%, цена — на 27%) и бургеров (стоимость выросла на 16%).

В целом спрос по всем позициям на рынке фастфуда снизился на 10%, а цена — на 9%. Это говорит о перестройке предпочтений потребителей.

Ранее в Госдуме предложили маркировать рекламу фастфуда надписью, предупреждающей о рисках употребления подобной пищи.

Фастфуд
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