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14.05.2025 в 08:00

Более половины российских разработчиков игр нуждается в субсидировании затрат на рекламу

Господдержку получает только каждый седьмой участник рынка

Более 50% российских студий разработки видеоигр хотели бы получить поддержку от государства в продвижении, в частности, им требуется субсидирование затрат на международное продвижение и рекламу. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследовании ассоциации «АПРИОРИ».

Топ-3 востребованных мер поддержки, отмеченных респондентами: помощь в продвижении (52,8%), налоговые льготы (47,2%), гранты на разработку (45,1%). Наименее востребованными мерами поддержки назвали льготное предоставление помещений и льготное кредитование.

Большинство участников рынка акцентируют внимание на необходимости поддержки экспорта видеоигр, включая субсидирование затрат на продвижение, упрощение нормативных процедур для экспортной деятельности, организацию контактов с зарубежными партнерами и содействие участию в профильных международных мероприятиях.

При этом, за поддержкой государства обращались около 88,3% участников отрасли. Но доля тех, кто эту поддержку получил, оказалась значительно меньше — 12,7% от общего числа, или только каждый седьмой участник рынка. В основном это были гранты и налоговые льготы. Случаи использования других мер поддержки, например рибейтов и помощи в продвижении, были единичны.

Ранее разработчики видеоигр предложили рассмотреть использование городских ресурсов, включая mos.ru, для продвижения своих продуктов. Они пожаловались на высокую стоимость закупок интернет-рекламы и трафика в сегменте мобильных видеоигр.

разработчики игр
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