Более четверти россиян ограничивают траты на маркетплейсах

Более 27% россиян установили лимиты на покупки на маркетплейсах, пишут «Известия».

По данным соцопроса, большинство покупателей начали осознанно сокращать повседневные расходы: 68% признались, что экономят в последние 12 месяцев, треть перестала покупать лишние товары по совету блогеров и ещё около 20% отписались от цифровых подписок с автопродлением.

Основные причины ограничений — желание накопить на крупные цели (32%), снижение доходов (26%) и стремление лучше контролировать бюджет (25%).

Жители Приволжского и Уральского федеральных округов стали экономить сильнее всего — более половины опрошенных сообщили, что пересмотрели свои траты. В Центральном и Южном округах таких оказалось менее 10%.

Эксперты отмечают, что тренд на самоограничение меняет потребительскую культуру: маркетплейсы становятся не только площадками для покупок, но и пространством осознанного выбора. Это заставляет бренды корректировать стратегии, переходя от «купи сейчас» к коммуникации, основанной на ценности и рациональности.