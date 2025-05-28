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28.05.2025 в 12:22

Более 80% россиян ждут появления новых фильмов о сельской жизни

Такие проекты особенно востребованы среди женщин, а неактуальными их считают респонденты младше 24 лет

Более 80% россиян хотят видеть новые отечественные фильмы о сельской жизни. Таковы данные опроса, проведенного по инициативе журнала «Поле.РФ» на платформе «Тет-о-твет» Аналитического центра НАФИ. Их публикует ТАСС. Участники исследования считают, что современные киноленты, выполненные по примеру советской классики, например, фильма «Девчата», могут привлечь на село больше жителей и работников.

Согласно результатам опроса, 81% респондентов считают фильмы о сельской жизни востребованными и актуальными. Такое мнение больше разделяют женщины (87%), чем мужчины (73%). Лишь 11% участников опроса не считают подобные проекты актуальными, при этом наибольшая доля скептически настроенных респондентов приходится на возрастную группу до 24 лет.

Наиболее высокую поддержку фильмы о деревне вызывают у аудитории в возрасте от 45 до 54 лет (97%), а среди респондентов старше 55 лет поддержку выразили 85%.

Генеральный директор экосистемы для аграриев «Поле.РФ» Евгений Белов отметил, что решить проблему дефицита кадров в сельском хозяйстве можно не только за счет образовательных инициатив, но и через создание хорошего кино, формирующего положительный образ сельской жизни.

В опросе приняли участие 8 771 респондент в возрасте от 14 лет, представляющие все регионы России. Для обеспечения репрезентативности данные опроса взвешены на основе официальных данных Росстата по полу, возрасту, уровню образования, географии проживания. Статистическая погрешность не превышает 2% при доверительном интервале 95%.

Россия Опрос Россияне исследование Кинофильм
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