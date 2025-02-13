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13.02.2025 в 08:00

Более 80% россиян поддержали введение 36-часовой рабочей недели

Два года назад поддержавших было меньше

81% россиян поддержали идею ввести 36-часовую рабочую неделю. Основным ее преимуществом они считают баланс между личной жизнью и работой. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на исследование Moneyman.

Только 13% не поддерживают инициативу, остальные 6% затруднились с ответом.

37% рассказали, что сокращение рабочего времени позволит оптимизировать баланс личной (семейной) жизни и работы. 31% респондентов среди главных преимуществ отметили возможность для подработки или совмещения с другой работой, 27% - гибкость и самостоятельное планирование дня, 24% - возможность получать допобразование или повышать квалификацию для профессионального развития.

Улучшить здоровье за счет сокращения рабочей недели рассчитывают 22% опрошенных, а чуть менее 20% отметили, что сокращение рабочего времени улучшит психологический климат в трудовом коллективе и повысит собственную лояльность.

В 2023 году 77% россиян согласны были работать по пятницам до обеда. 75% опрошенных сочли, что сокращение рабочей недели не скажется на объеме выполненной работы.

сокращенная рабочая неделя
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