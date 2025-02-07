Более 37 млн телезрителей встретили 2025 год вместе с форматами «Европейской медиагруппы»

По данным Mediascope, накопленный охват всех выходов программ составил более 37 млн телезрителей, которые проводили 2024 и шагнули в 2025 год вместе с проектами «Европы Плюс», «Дорожного радио», «Ретро FM» и «Нового Радио». Проекты радиостанций «Европейской медиагруппы» транслировались на «Первом канале», НТВ, «Пятом канале» и «МУЗ-ТВ».

С 20 декабря по 9 января звезды «Дорожного радио» поздравили более 33 млн зрителей по всей стране с наступлением 2025-го в эфире телеканалов холдинга ЦТВ, а также «Солнце» и «ТВ Центр». Кроме того, Олег Газманов, SHAMAN, Татьяна Куртукова, Жасмин, Алсу, Татьяна Буланова и группа Dabro пожелали любви, счастья, здоровья, и, конечно, исполнения новогодних желаний 3,8 млн москвичей на «ТВ-3», «Че», «СТС Love», «РЕН ТВ» и «Пятом канале».

27 декабря на «МУЗ-ТВ» ведущий утреннего шоу «1+1» на «Новом Радио» Кирилл Калинин подвел музыкальные итоги года в хит-параде «Новое Радио Чарт». В эфире прозвучали ставшие хитами новинки 2024 года.

29 декабря при поддержке «Дорожного радио» в эфире НТВ состоялся финал шоу «Аватар». А 30 декабря «Дорожное радио» выступило генеральным информационным партнером юмористического шоу «Звезды. Новогодний кубок» на НТВ. 11 января, в преддверии старого Нового года, на НТВ состоялся повторный телепоказ.

В новогоднюю ночь сразу после поздравления президента и боя кремлевских курантов на «Пятом канале» стартовала телеверсия церемонии вручения XII Народной премии «Звезды Дорожного радио». В национальном телеэфире прозвучали главные хиты Олега Газманова, SHAMAN, Александра Буйнова, Виктора Рыбина и Натальи Сенчуковой, Дмитрия Колдуна, Дмитрия Маликова, Жасмин, группы Dabro, Александра Иванова и группы «Рондо», Виктора Дорина и Сергея Куренкова. Грандиозное шоу «Дорожного радио», по данным Mediascope, стало самой популярной развлекательной программой «Пятого канала» на первой неделе 2025 года!

Первый день 2025-го зрители «Первого канала» проводили вместе с отечественными и иностранными звездами благодаря ТВ-премьере международного фестиваля «Легенды Ретро FM 2024», в котором приняли участие Baccara, Ottawan, F.R. David, No Mercy, Mr. President, Валерий Сюткин, Лариса Долина, Лев Лещенко, Марина Хлебникова, Кай Метов, Игорь Корнелюк, группа «Самоцветы», Вадим Казаченко, Алиса Мон, Александр Буйнов, Наталья Сенчукова, группа «Русский размер», а также специальный гость — группа REFLEX и ее бессменная солистка Ирина Нельсон.

Весь вечер 6 января в эфире «МУЗ-ТВ» звучали хиты в исполнении знаменитых артистов. В телеверсию юбилейного шоу «Ретро FM 20 лет» вошли выступления любимых всеми поколениями исполнителей: Олега Газманова, Игоря Николаева, Татьяны Булановой, группы «Иванушки International», группы «Русский Размер», Наталии Гулькиной, Виктора Рыбина, Натальи Сенчуковой, Сергея Минаева, Александра Иванова и группы «Рондо», Александра Айвазова и многих других.

17 января в эфире «МУЗ-ТВ» стартовал новый сезон «Новое Радио Чарт», благодаря которому хиты и новинки, занимающие верхние строчки еженедельного хит-парада «Высшая Лига», можно не только услышать в радиоэфире, но и увидеть в федеральном телеэфире.

А 1 февраля в 11:00 на «МУЗ-ТВ» состоялась премьера «Топ Чарта Европы Плюс». Зрителей музыкального телеканала ждали выступления мировых звезд, премьеры, клипы и популярные треки из эфира «Европы Плюс». Повлиять на состав хитов в чарте может каждый! Для этого достаточно проголосовать на europaplus.ru.

Кроме того, 1 февраля в 20:10 на телеканале НТВ стартовал юбилейный пятый сезон музыкального конкурса «Суперстар!». 10 артистов, известных по хитам 80-х, 90-х и 00-х, смогут громко напомнить о себе многомиллионной аудитории и вернуться на вершину шоу-бизнеса. «Дорожное радио» — генеральный информационный партнер масштабного проекта.