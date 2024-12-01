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01.12.2024 в 15:10

BMW воссоздала культовый спорткар из Need For Speed

Игровой франшизе исполняется 30 лет

В 2024 году франшизе Need for Speed исполняется 30 лет, в честь этого события BMW воссоздала спорткар, известный всем фанатам гоночных игр линейки NFS.

Речь идет о культовом автомобиле M3 GTR из Need for Speed: Most Wanted. Спорткар, построенный совместно с Electronic Arts, получил уникальный серебристо-синий дизайн и обвес.

Именно эта машина стала основной в игре почти 30 лет назад. С момента своего дебюта в Most Wanted M3 GTR впоследствии появлялась в других играх NFS. На днях EA и студия Criterion Games выпустили крупное обновление в духе Most Wanted — в него добавили и легендарную BMW M3 GTR.

Увидеть автомобиль можно в выставочном центре BMW Welt в Мюнхене.

BMW воссоздала культовый спорткар из Need For Speed BMW воссоздала культовый спорткар из Need For Speed BMW воссоздала культовый спорткар из Need For Speed
BMW Need for Speed
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