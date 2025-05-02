CLOT и McDonald’s объединили уличную моду и фастфуд

Гонконгский бренд CLOT и McDonald’s China представили совместную коллекцию под названием McSpicy Alienegra, вдохновленную культовым острым бургером McSpicy и фирменной эстетикой CLOT. Коллаборация отсылает к популярному принту Alienegra, давно ставшему визуальной визиткой бренда.



Коллекция включает в себя лимитированные кроссовки, сумки-тоуты, значки и одежду с фирменной красно-желтой палитрой, отсылающей к огненной специи и классике McDonald’s. Релиз сопровождается цифровой активацией — часть коллекции будет доступна эксклюзивно через мини-программу McDonald’s и мобильное приложение бренда.



«Мы стремились создать нечто яркое, с юмором и узнаваемостью, — прокомментировали в CLOT. — McSpicy — это часть азиатской поп-культуры, как и наш принт Alienegra. Вместе они образуют новую визуальную и вкусовую историю».



Релиз коллекции стартует 3 мая 2025 года по всей материковой части Китая. Часть мерча уже появилась в продаже с 26 апреля. Это не первая коллаборация CLOT и McDonald’s: предыдущий проект брендов, вышедший в 2023 году, вызвал ажиотаж и быстро распродался.



Представители McDonald’s подчеркивают, что такие партнерства позволяют бренду находиться в культурной повестке и взаимодействовать с молодой аудиторией «не через рекламу, а через стиль».